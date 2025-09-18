خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي عامٌ على ارتقاء الحاج عبد القادر.. مشاهد تحكي بعضًا من سيرته

لبنان

السيد حسين الموسوي: على العهد باقون والجهوزية كاملة لمواجهة أي عدوان
لبنان

السيد حسين الموسوي: على العهد باقون والجهوزية كاملة لمواجهة أي عدوان

2025-09-18 22:34
35

نظّمت العلاقات العامة في حزب الله - القطاع الأول في البقاع، بالتعاون مع شعبة تمنين التحتا، لقاءً سياسيًا في منزل رئيس بلدية تمنين التحتا السيد مهدي مرتضى، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والبلدية وفعاليات من مختلف التوجهات.

تحدّث خلال اللقاء المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله، السيد حسين الموسوي، مشددًا على "الثقة التامة بالقيادة الحكيمة والقرار المناسب في الوقت المناسب، والصبر والعزيمة والتوكل على الله، نهجًا ثابتًا للمقاومة في مواجهة التحديات".

استهل السيد الموسوي كلمته بالإشارة إلى أن "الصراع بين الحق والباطل بدأ منذ قابيل وهابيل، وما زال مستمرًا حتى اليوم، حيث اصطف محور الشر والاستكبار العالمي في مواجهة محور المقاومة، كما يتجلى بوضوح في ما تتعرض له غزة من حصار وتجويع وإبادة".

وأضاف: "لقد كان لنا شرف الإسناد والدعم لغزة، وقدّمنا من أغلى ما نملك، وعلى رأسهم الشهيد الأسمى سماحة العشق السيد حسن نصر الله وصفيه السيد الهاشمي".  

وأكد أن "قيادة الحزب، تحت راية سماحة الشيخ نعيم قاسم، على جهوزية تامة لردع أي عدوان، وأن المجاهدين أتمّوا العدة وسينفذون ما تطلبه القيادة، حيث يجب أن يكونوا".

وختم الموسوي مؤكدًا: "إن الله قادر على نصرنا طالما نحن أهل للنصر".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله المقاومة البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
الهيئة الصحية الإسلامية أعلنت بدء العمل بمركز الإمام الرضا الصحي في الغازية 
الهيئة الصحية الإسلامية أعلنت بدء العمل بمركز الإمام الرضا الصحي في الغازية 
لبنان منذ ساعة
إدانات رسمية ووطنية واسعة للعدوان الصهيوني على بلدات جنوبية 
إدانات رسمية ووطنية واسعة للعدوان الصهيوني على بلدات جنوبية 
لبنان منذ ساعة
فيديو| رسائل متبادلة بين الشهيد الحاج عبد القادر وسيد شهداء الأمة
فيديو| رسائل متبادلة بين الشهيد الحاج عبد القادر وسيد شهداء الأمة
لبنان منذ ساعة
حزب الله يُحيي ذكرى جرحى
حزب الله يُحيي ذكرى جرحى "البيجر" بدورة رياضية في بعلبك
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الهيئة الصحية الإسلامية أعلنت بدء العمل بمركز الإمام الرضا الصحي في الغازية 
الهيئة الصحية الإسلامية أعلنت بدء العمل بمركز الإمام الرضا الصحي في الغازية 
لبنان منذ ساعة
إدانات رسمية ووطنية واسعة للعدوان الصهيوني على بلدات جنوبية 
إدانات رسمية ووطنية واسعة للعدوان الصهيوني على بلدات جنوبية 
لبنان منذ ساعة
فيديو| رسائل متبادلة بين الشهيد الحاج عبد القادر وسيد شهداء الأمة
فيديو| رسائل متبادلة بين الشهيد الحاج عبد القادر وسيد شهداء الأمة
لبنان منذ ساعة
حزب الله يُحيي ذكرى جرحى
حزب الله يُحيي ذكرى جرحى "البيجر" بدورة رياضية في بعلبك
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة