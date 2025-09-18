نظّمت العلاقات العامة في حزب الله - القطاع الأول في البقاع، بالتعاون مع شعبة تمنين التحتا، لقاءً سياسيًا في منزل رئيس بلدية تمنين التحتا السيد مهدي مرتضى، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والبلدية وفعاليات من مختلف التوجهات.

تحدّث خلال اللقاء المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله، السيد حسين الموسوي، مشددًا على "الثقة التامة بالقيادة الحكيمة والقرار المناسب في الوقت المناسب، والصبر والعزيمة والتوكل على الله، نهجًا ثابتًا للمقاومة في مواجهة التحديات".

استهل السيد الموسوي كلمته بالإشارة إلى أن "الصراع بين الحق والباطل بدأ منذ قابيل وهابيل، وما زال مستمرًا حتى اليوم، حيث اصطف محور الشر والاستكبار العالمي في مواجهة محور المقاومة، كما يتجلى بوضوح في ما تتعرض له غزة من حصار وتجويع وإبادة".

وأضاف: "لقد كان لنا شرف الإسناد والدعم لغزة، وقدّمنا من أغلى ما نملك، وعلى رأسهم الشهيد الأسمى سماحة العشق السيد حسن نصر الله وصفيه السيد الهاشمي".

وأكد أن "قيادة الحزب، تحت راية سماحة الشيخ نعيم قاسم، على جهوزية تامة لردع أي عدوان، وأن المجاهدين أتمّوا العدة وسينفذون ما تطلبه القيادة، حيث يجب أن يكونوا".

وختم الموسوي مؤكدًا: "إن الله قادر على نصرنا طالما نحن أهل للنصر".

