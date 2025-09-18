في أجواء إحياء ذكرى جرحى مجزرة "البيجر"، نظّمت التعبئة الرياضية في القطاع الثامن لحزب الله في البقاع دورة رياضية في كرة القدم على ملعب المدينة الرياضية في بعلبك، بمشاركة فرق شبابية تضم متعافين من جرحى البيجر من مختلف الأعمار، مثّلت بلدات بريتال، بوداي، بعلبك، حورتعلا، ودورس، وحضور شبابي لافت وفعاليات.

استُهلّ النشاط بكلمة مؤثّرة ألقاها الطفل محمد سلهب، البالغ من العمر 7 سنوات، وهو أحد أصغر جرحى البيجر، عبّر فيها عن المعاناة التي عاشها الأطفال خلال المجزرة، وعن فخره بالانتماء إلى بيئة المقاومة.

وألقى مسؤول التعبئة الرياضية في القطاع عباس طليس كلمة أكّد فيها أن "جراح جرحى البيجر ليست مجرّد ندوبٍ على الأجساد، بل شواهد حيّة على صمود رجالٍ واجهوا النار بصدورهم، وكتبوا بالدم حكاية شعبٍ لا يُهزم"، مضيفًا: "هم نبض الكرامة وضمير الوطن حين يصمت الجميع".

وفي ختام اللقاء، جرى تكريم عدد من جرحى البيجر، وتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة، وسط أجواء من الحماس والتقدير للتضحيات

