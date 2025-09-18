خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية: قصفنا أهدافًا حسّاسة في يافا وأم الرشراش وبئر السبع
عربي ودولي

2025-09-18 23:13
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس 18/9/2025، عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية، ضربت أهدافًا حساسة للاحتلال الـ "إسرائيلي"، في مناطق يافا وأم الرشراش وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، أنّ القوّة الصاروخية نفذّت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، ضاربًا هدفًا عسكريًا حساسًا للعدو "الإسرائيلي" في منطقة يافا المحتلة.

وأكد سريع أنّ العملية "حققت هدفها بنجاح، وأدّت إلى هروب الملايين نحو الملاجئ، وإغلاق المجال الجوي"، مشيرًا إلى أنّ سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين عسكريتين نوعيتين متزامنتين.

وأشار إلى أنّ العملية الأولى استهدفت أهدافًا مختلفة في منطقة أم الرشراش بـ 3 طائرات مسيّرة، في ما استهدفت العملية الثانية، هدفًا حساسًا في منطقة بئر السبع بطائرة مسيّرة.

وشدّد على أنّ "أم الرشراش ستبقى تحت دائرة الاستهداف المستمر للقوات المسلحة اليمنية"، مؤكدًا أنّ الوقائع والتطورات تثبت أنّ "العدو خطر يتهدّد المنطقة بأسرها، ولا يقتصر خطره على جغرافيا فلسطين المحتلة".

وختم سريع بالقول إنّ "اليمن الحر المستقل سيمضي قدمًا في تطوير قدراته العسكرية لتعزيز موقفه في هذه المعركة".

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة اليمن صنعاء تل أبيب
