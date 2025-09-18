أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية في مديرية جبل عامل الثانية عن بدء العمل في مركز الإمام الرضا (ع) الصحي في بلدة الغازية والذي يتضمن الأقسام التالية: الصحة العامة، الأطفال، الأمراض النسائية، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أمراض الغدد والسكري، أمراض القلب والشرايين، أمراض المسالك البولية، أمراض الأعصاب، أمراض العيون، أمراض العظم، أمراض الجلد، الجراحة العامة، التغذية، الصيدلية والأمراض المزمنة، التقويم وجراحة وزراعة الأسنان، المختبر، الأشعة والتصوير الصوتي، تخطيط السمع، تخطيط الأعصاب والدماغ، فحص الجهد والتصوير الصوتي للقلب، وإدارة المركز.

أما العاملين في المركز فيبلغ عددهم 42 طبيبًا و35 من العاملين في التمريض والأشعة والمختبر والإدارة والمعلوماتية والخدمات، كما يمتاز المركز بتجهيزه الحديث للمعدات والتجهيزات الطبية.

وفي هذا السياق، زار مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر يرافقه مسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون المركز مقدمًا التهنئة للإخوة في الهيئة الصحية الإسلامية بمناسبة بدء العمل فيه، ومواكبًا عملية بدء العمل.

والتقى ضاهر وحسون خلال الزيارة نائب المدير العام للهيئة الصحية الإسلامية الحاج مالك حمزة، مدير المركز الحاج عباس دياب، مدير مركز دار الحوراء د. مصطفى مرعي ود. محمد قرقماز حيث جال الوفد على أقسام المركز المؤلف من أربع طبقات، ونوّه ضاهر بنشاط العاملين من الطاقمين الطبي والتمريضي وإخلاصهم في خدمة أهلنا.

الكلمات المفتاحية