كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الاعتداءات "الإسرائيلية" الأخيرة محور لقاءات بعبدا

2025-09-19 11:13
46

 عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة، في ضوء الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب والبقاع، ومسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، بالإضافة إلى الأوضاع العامة قبيل سفر رئيس الجمهورية غدًا إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما استقبل عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد، واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات "الإسرائيلية" التي استهدفت أمس، عددًا من البلدات والقرى الجنوبية، كما اطّلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني جوزاف عون نواف سلام
