في اليوم الـ٧١٤ من استئناف العدوان على غزة، واصل "الجيش الإسرائيلي" قصف مناطق في القطاع المحاصر، مُخلفًا شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٥٠ فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وقالت مصادر محلية :"إن آليات "الجيش الإسرائيلي" تقدمت الدبابات في محيط الكلية الجامعية في "شارع ٨" بتل الهوى جنوبي مدينة غزة، فيما تتقدم "الروبرتات" باتجاه ملعب برشلونة والأبراج السكنية.

كما تقدمت آليات "الجيش الإسرائيلي" في حي الكرامة شمالي مدينة غزة، فيما لا يزال "الجيش الإسرائيلي" يتمركز خلف بركة الشيخ رضوان.

واستشهد ٣ فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف "الجيش الإسرائيلي" لمجموعة من المواطنين أمام بوابة ميناء مدينة غزة.

وفجر اليوم الجمعة (19 أيلول)، أصيب ٦ فلسطينيين بقصف "إسرائيلي" قرب مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيّرة "إسرائيلية" محيط دوار أبو صرار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ٨ فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على وسط القطاع.

جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة بقصف "إسرائيلي" استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وفتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" رشاشاتها تجاه شاطئ بحر مدينتي رفح وخان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٦٥١٥١ شهيدًا و١٦٥٩٢٥ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ ١٨ آذار/مارس ١٢٥٩٠ والمصابين ٥٣٨٨٤، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى ٢٥١٣ والمصابين أكثر من ١٨٤١٤ .

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٤ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٣٥ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٧ طفلًا.

