قال المرجع الوطني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في تدوينة عبر منصة "إكس": "غزّة في محنةٍ خانقةٍ ساحقة، والأمّة العربيّة والإسلاميّة تواجهان معركة دائمة ضارية على يد الطغيان الصهيوني واليهودي والأميركي الغاشم المتغطرس".

ولفت آية الله قاسم الى أنّ حكومات لدولٍ عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة، وتمدّها بالإمكانات الهائلة، وتقاوم المقاومين في شعوبها، وتناهض الإسلام أشدّ مناهضة على أراضيه نفسها، والله هو الغالب وهو مبير الظالمين، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون).

الكلمات المفتاحية