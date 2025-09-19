خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
آية الله قاسم: غزّة في محنة ساحقة وحكومات عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة
عربي ودولي

2025-09-19 14:09
58

قال المرجع الوطني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في تدوينة عبر منصة "إكس": "غزّة في محنةٍ خانقةٍ ساحقة، والأمّة العربيّة والإسلاميّة تواجهان معركة دائمة ضارية على يد الطغيان الصهيوني واليهودي والأميركي الغاشم المتغطرس".

ولفت آية الله قاسم الى أنّ حكومات لدولٍ عربيّة وإسلاميّة تشاطر الأعداء الجريمة، وتمدّها بالإمكانات الهائلة، وتقاوم المقاومين في شعوبها، وتناهض الإسلام أشدّ مناهضة على أراضيه نفسها، والله هو الغالب وهو مبير الظالمين، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون).

غزة الشيخ عيسى قاسم
