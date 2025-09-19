قُتل 75 شخصًا على الأقل، اليوم الجمعة (19 أيلول 2025)، في قصف بطائرة مسيّرة استهدف مخيم "أبو شوك" للنازحين قرب مدينة الفاشر في شمال دارفور، وفق ما أفادت غرفة طوارئ المخيم.

وقالت مصادر إغاثية "إنّ قوات الدعم السريع نفّذت الهجوم خلال محاولتها التقدّم للسيطرة على آخر مدينة كبرى لا تزال تحت سيطرة الجيش في إقليم دارفور".

وأوضحت المصادر أنّ ""مسيّرة انتحارية" أصابت مسجدًا أثناء تجمع للنازحين في داخله"، مشيرة إلى أنه "تم انتشال الجثث من تحت أنقاض المسجد".

ولم تُصدر قوات الدعم السريع أي تعليق فوري على الحادث.

وتُعد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وآخر مدينة كبيرة في الإقليم الشاسع بقيت بيد الجيش وحلفائه، بعد أكثر من عامين من الحرب مع قوات الدعم السريع.

ويُحاصر مقاتلو الدعم السريع المدينة منذ أكثر من 500 يوم، حيث يعيش نحو 260 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، في ظل انعدام شبه كامل للمساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية