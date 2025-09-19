بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر"، أقام حزب الله مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد، وذلك في شارع القائم في حي الأبيض بالقرب من مكان عروجه المبارك، بمشاركة عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عائلة الشهيد القائد وعوائل شهداء، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله، بعدها، ألقى إمام مسجد القائم (عج) السيد علي الموسوي كلمة قال فيها "إننا نقف في هذه اللحظات بين يدي الأحياء عند ربهم يرزقون، قناعة وعلماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل، فنحن لا نحسبهم من الأموات أبداً، ولا نقول عنهم أنهم أمواتاً، بل هم جميعاً أحياء عند ربهم يرزقون".

وأكد السيد الموسوي أن "المقاومة تعيش العزة والكرامة والإرادة، وأن السلاح الذي بيدها، محفوظ دائماً بالعزم الراسخ والإرادة القوية لدى قيادة المقاومة المتمثّلة بالأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، وكذلك بالعهد المحفوظ بسواعد المجاهدين إلى عامنا هذا وهو "إنّا على العهد""، مشيراً إلى أن "الحاج عبد القادر قد ربّى قادة ما زالوا إلى اليوم يحملون النهج نفسه، وهم سيستمرون وسيسهرون ويحرصون على أن يحقق سلاح المقاومة هدفه وغايته إن شاء الله بحماية هذا البلد ومجتمع المقاومة وبالنصر النهائي".

بعد ذلك، أزاح المشاركون الستار عن النصب التذكاري للقائد الجهادي الكبير الشهيد "الحاج عبد القادر"، ثم وضعوا إكليلاً من الزهر أمامه، على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج).

