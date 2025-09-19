خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله ينعى منفذ عملية معبر الكرامة: روح المقاومة متأصلة في الأمة
حزب الله ينعى منفذ عملية معبر الكرامة: روح المقاومة متأصلة في الأمة

2025-09-19 16:30
أعلنت وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله، في بيان، أنها تلقت بكل فخر واعتزاز نبأ الفارس المقدام ابن عشائر القيسية العربية الأردنية الشهيد ‏البطل عبد المطلب القيسي، مؤكدة أنه "سطّر واحدة من أروع ملاحم البطولة في مواجهة العدو الصهيوني بعدما قتل وجرح عددًا من الجنود الصهاينة عند معبر الكرامة على الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة".

وقالت الوحدة إن "هذه العملية البطولية تؤكد مرة أخرى أن روح المقاومة في الأمة روح متأصلة، وأن عزيمة المؤمنين بتحرير فلسطين والمقدسات عزيمة راسخة لا تتزعزع". وأضافت أن "الشهيد القيسي ذكر في وصيته أنه ماضٍ على نهج الشهيد ماهر ذياب الجازي، الذي نفذ عملية مشابهة في المكان ذاته وفي الشهر نفسه من العام الماضي".

واعتبر البيان أنَّ "هذه العملية الجريئة، وغيرها مما يسطره أبناء الأمة النجباء، تمثل نبض الأمة وروحها في الرد على جرائم العدو الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة". ورأى أن "هذه العمليات تمثل الرسالة الأوضح للعدو بأن جرائمه واعتداءاته، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في أي ساحة أخرى من بلداننا العربية والإسلامية، لن تجلب له الأمن ولن تمنحه التفوق والهيمنة".

وختمت وحدة العلاقات العربية والدولية بيانها بالقول: "إننا إذ نحيي روح شهيدنا البطل، نتوجه بأسمى آيات التبريك لعائلته الفاضلة وعشيرته وسائر أبناء الشعب الأردني الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يلحقه بمقام الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

