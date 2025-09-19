خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الحاج عبدالقادر

لبنان

النائب جشي: الحكومة مطالبة بتوسيع خياراتها لحماية المواطنين وردع الاعتداءات الصهيونية
لبنان

النائب جشي: الحكومة مطالبة بتوسيع خياراتها لحماية المواطنين وردع الاعتداءات الصهيونية

2025-09-19 16:39
22

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن العدو الصهيوني ديدنه وطبيعته الإجرام، وأن هذا التمادي من العدو ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي.

ومن موقع الاعتداء الصهيوني أمس في الشهابية طالب النائب جشي الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين وأرزاقهم وأن توسع خياراتها ولا تراهن على ما يسمى الدبلوماسية، وشدد على أنه  يجب أن تكون الخيارات كفيلة بحماية البلد وردع العدو.

وقال النائب جشي: "إذا كان العدو يراهن على ضعف شعبنا فهو واهم لأن شعبنا متمسك بالمقاومة أكثر من أي وقت مضى لأنه مقتنع أن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة المواجهة والقوة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني حسين جشي
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| حزب الله يحيي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الحاج إبراهيم عقيل
بالصور| حزب الله يحيي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الحاج إبراهيم عقيل
لبنان منذ 31 دقيقة
الشيخ قاسم: للشهيد القائد إبراهيم عقيل ومن معه على طريق المقاومة والتحرير
الشيخ قاسم: للشهيد القائد إبراهيم عقيل ومن معه على طريق المقاومة والتحرير
لبنان منذ 39 دقيقة
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الحاج عبدالقادر
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد الحاج عبدالقادر
لبنان منذ 46 دقيقة
النائب جشي: الحكومة مطالبة بتوسيع خياراتها لحماية المواطنين وردع الاعتداءات الصهيونية
النائب جشي: الحكومة مطالبة بتوسيع خياراتها لحماية المواطنين وردع الاعتداءات الصهيونية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالصور| حزب الله يحيي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الحاج إبراهيم عقيل
بالصور| حزب الله يحيي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الحاج إبراهيم عقيل
لبنان منذ 31 دقيقة
النائب جشي: الحكومة مطالبة بتوسيع خياراتها لحماية المواطنين وردع الاعتداءات الصهيونية
النائب جشي: الحكومة مطالبة بتوسيع خياراتها لحماية المواطنين وردع الاعتداءات الصهيونية
لبنان منذ ساعة
ميناء رافينا الإيطالي يرفض شحن حاويات متفجرات إلى كيان العدو
ميناء رافينا الإيطالي يرفض شحن حاويات متفجرات إلى كيان العدو
عربي ودولي منذ ساعة
المفتي قبلان: لم يمرّ على لبنان زمن خيانة للمسؤولية الوطنية كما هو الحال اليوم
المفتي قبلان: لم يمرّ على لبنان زمن خيانة للمسؤولية الوطنية كما هو الحال اليوم
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة