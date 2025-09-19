أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن العدو الصهيوني ديدنه وطبيعته الإجرام، وأن هذا التمادي من العدو ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي.

ومن موقع الاعتداء الصهيوني أمس في الشهابية طالب النائب جشي الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنين وأرزاقهم وأن توسع خياراتها ولا تراهن على ما يسمى الدبلوماسية، وشدد على أنه يجب أن تكون الخيارات كفيلة بحماية البلد وردع العدو.

وقال النائب جشي: "إذا كان العدو يراهن على ضعف شعبنا فهو واهم لأن شعبنا متمسك بالمقاومة أكثر من أي وقت مضى لأنه مقتنع أن هذا العدو لا يفهم إلا بلغة المواجهة والقوة".

