في أجواء الوفاء لدماء الشهداء، أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد الحاج ابراهيم عقيل ورفاقه، في احتفال تأبين حاشد حضره حشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية و السياسية وأهالي الشهداء والمقاومين.

افتتح الاحتفال التأبيني بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت وقفة مع النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله.

بعدها، جرى استعراض لسرية من مجاهدي المقاومة الإسلامية ثم أداء القسم والعهد والوفاء بحفظ دماء الشهداء وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة.

تلى ذلك عرض فيلم أوجز بعضاً من سيرة القائد الجهادي الكبير الحاج عبد القادر ورفاقه الأبطال من قادة الرضوان، قبل أن يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر شاشة عملاقة مخاطباً الحضور.

