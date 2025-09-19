خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشهيد القائد إبراهيم عقيل: المنتصر الفعلي الحقيقي هم الشهداء

لبنان

لبنان

هكذا أحيا حزب الله سنوية الحاج عبد القادر ورفاقه الشهداء

2025-09-19 18:51
62

في أجواء الوفاء لدماء الشهداء، أحيا حزب الله الذكرى السنوية الأولى للشهيد القائد الحاج ابراهيم عقيل ورفاقه، في احتفال تأبين حاشد حضره حشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية و السياسية وأهالي الشهداء والمقاومين.

افتتح الاحتفال التأبيني بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت وقفة مع النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله.

بعدها، جرى استعراض لسرية من مجاهدي المقاومة الإسلامية ثم أداء القسم والعهد والوفاء بحفظ دماء الشهداء وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة.

تلى ذلك عرض فيلم أوجز بعضاً من سيرة القائد الجهادي الكبير الحاج عبد القادر ورفاقه الأبطال من قادة الرضوان، قبل أن يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر شاشة عملاقة مخاطباً الحضور.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الحاج ابراهيم عقيل القادة الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
لبنان منذ دقيقة
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
لبنان منذ ساعة
الشهيد القائد إبراهيم عقيل:
الشهيد القائد إبراهيم عقيل: "بس تقضي على عدوّك.. بتنام"
لبنان منذ ساعة
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
لبنان منذ دقيقة
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
لبنان منذ ساعة
الشهيد القائد إبراهيم عقيل:
الشهيد القائد إبراهيم عقيل: "بس تقضي على عدوّك.. بتنام"
لبنان منذ ساعة
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة