ينشر موقع العهد مقطع فيديو يتضمن كلمات للشهيد القائد الحاج إبراهيم عقيل يتناول فيه مسائل لها علاقة بقوة الإيمان والاتكال على الله.
ويسأل "هل نضعف بشهادة أحد؟"، ويضيف "نحن لا نضعف، لأن الضعف خلاف العقيدة".
ويتابع "المؤمن لا يخاف من أحد إلا من الله، ويتوكل على العلي القدير، فنحن نربح في كل الحالات لانه لدينا ولاية أهل البيت وترجمة ذلك السلوك الذي نقوم به.