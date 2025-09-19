خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشهيد القائد إبراهيم عقيل: "بس تقضي على عدوّك.. بتنام"

لبنان

لبنان

الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية

2025-09-19 19:29
59

ينشر موقع العهد مقطع فيديو يتضمن كلمات للشهيد القائد الحاج إبراهيم عقيل يتناول فيه مسائل لها علاقة بقوة الإيمان والاتكال على الله.

ويسأل "هل نضعف بشهادة أحد؟"، ويضيف "نحن لا نضعف، لأن الضعف خلاف العقيدة".

ويتابع "المؤمن لا يخاف من أحد إلا من الله، ويتوكل على العلي القدير، فنحن نربح في كل الحالات لانه لدينا ولاية أهل البيت وترجمة ذلك السلوك الذي نقوم به.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ نعيم قاسم الحاج ابراهيم عقيل
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
لبنان منذ دقيقة
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
لبنان منذ ساعة
الشهيد القائد إبراهيم عقيل:
الشهيد القائد إبراهيم عقيل: "بس تقضي على عدوّك.. بتنام"
لبنان منذ ساعة
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
تشييع والد الشهيدين محمد وعبد الحسين مظلوم في بريتال
لبنان منذ دقيقة
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
بالصور| قادة الرضوان الشهداء الذين استشهدوا مع الحاج عبد القادر
لبنان منذ ساعة
الشهيد القائد إبراهيم عقيل:
الشهيد القائد إبراهيم عقيل: "بس تقضي على عدوّك.. بتنام"
لبنان منذ ساعة
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
الشهيد الحاج عبد القادر: نربح في كل الحالات لأننا متمسكون بالولاية
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة