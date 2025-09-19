خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المسيرات المليونية اليمنية:
المسيرات المليونية اليمنية: "لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"

2025-09-19 21:27
أكدت المسيرات المليونية في اليمن، الجمعة 19/9/2025، أن الأحداث والتطورات الميدانية خلال العدوان على غزة، تثبت أن "خيار الجهاد هو الخيار الصحيح والحكيم"، مشددةً على أن الخيارات الأخرى مع "العدو لا قيمة لها، بل تزيده غطرسة واعتداءً".

وشدد بيان المسيرات، على "التمسك الراسخ بمنهج الله والاستمرار في الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني المجرم"، مؤكدًا "الدعم الكامل لغزة ومقاومتها الباسلة".

كما نوّه البيان بصمود الشعب الفلسطيني وبارك العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية التي "حققت إنجازات ميدانية"، معربًا عن تقديره لتصاعد عمليات القوات المسلحة التي حققت أهدافها.

وحذّر بيان المسيرات المليونية في اليمن، النظام السعودي والولايات المتحدة وبريطانيا وكل من يحاول التدخل لحماية مصالح "إسرائيل"، مؤكدًا "رفض أي محاولات لتوفير حماية للملاحة التابعة للاحتلال".

وشهدت محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب في اليمن مسيرات جماهيرية حاشدة تحت عنوان "مع غزة.. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"، رفضًا للإبادة الجماعية في غزة وتأكيدًا لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته.

