شّيع حزب الله وأهالي بلدة بريتال المرحوم الحاج حسن محمد أحمد مظلوم (أبو علي) والد الشهيدين محمد حسن مظلوم (هادي) وعبد الحسين حسن مظلوم (كربلاء) بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر وفعاليات علمائية وبلدية واختيارية واجتماعية وحشد غفير من الأهالي.



أم الصلاة على الجثمان الطاهر السيد فيصل شكر، وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية بلدة بريتال وصولاً إلى جنة الشهداء حيث ووري في الثرى.

