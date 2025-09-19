أقامت جمعية أجيال القرآن الكريم سلسلة احتفالات بمناسبة ولادة النبي محمد (ص) في مختلف القطاعات، شارك فيها 40 معهدًا قرآنيًا.

خلال الاحتفالات تم تكريم 1235 طالبًا وطالبة من المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، بحضور ذويهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والفعاليات القرآنية.

شارك في الفعاليات مدير الجمعية الشيخ مهدي الأحمر، إلى جانب الإدارة العامة والمعلمات والمديرات. وتضمنت الأنشطة تلاوات قرآنية، فقرة “الكنز القرآني”، سكتش تربوي، أناشيد خاصة بالمناسبة، وفقرة “محفوظات”.

أكد الشيخ مهدي الأحمر في كلمته متابعة مشروع التحفيظ حتى استكمال القرآن كاملًا.

فيما شدد الشيخ تامر حمزة، مسؤول قسم التبليغ والأنشطة، على أهمية هذه البرامج في التربية ونشر قيم القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية