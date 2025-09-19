خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الحاج حسن: متمسكون بخيار المقاومة وندعو لتكافؤ الفرص في التصويت للمغتربين 

لبنان

أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
لبنان

أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي

2025-09-19 23:22
32

 أقامت جمعية أجيال القرآن الكريم سلسلة احتفالات بمناسبة ولادة النبي محمد (ص) في مختلف القطاعات، شارك فيها 40 معهدًا قرآنيًا.

خلال الاحتفالات تم تكريم 1235 طالبًا وطالبة من المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، بحضور ذويهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والفعاليات القرآنية.

شارك في الفعاليات مدير الجمعية الشيخ مهدي الأحمر، إلى جانب الإدارة العامة والمعلمات والمديرات. وتضمنت الأنشطة تلاوات قرآنية، فقرة “الكنز القرآني”، سكتش تربوي، أناشيد خاصة بالمناسبة، وفقرة “محفوظات”.

أكد الشيخ مهدي الأحمر في كلمته متابعة مشروع التحفيظ حتى استكمال القرآن كاملًا.

 فيما شدد الشيخ تامر حمزة، مسؤول قسم التبليغ والأنشطة، على أهمية هذه البرامج في التربية ونشر قيم القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية
لبنان المولد النبوي الشريف القرآن الكريم
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو | شهداء الرضوان وشهداء مبنى الأرز
بالفيديو | شهداء الرضوان وشهداء مبنى الأرز
لبنان منذ ساعة
الشهيد الحاج أبو حسين سمير.. من التدريب إلى التدريب
الشهيد الحاج أبو حسين سمير.. من التدريب إلى التدريب
لبنان منذ ساعة
الحاج حسن: متمسكون بخيار المقاومة وندعو لتكافؤ الفرص في التصويت للمغتربين 
الحاج حسن: متمسكون بخيار المقاومة وندعو لتكافؤ الفرص في التصويت للمغتربين 
لبنان منذ ساعتين
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الشهيد الحاج أبو حسين سمير.. من التدريب إلى التدريب
الشهيد الحاج أبو حسين سمير.. من التدريب إلى التدريب
لبنان منذ ساعة
اليمانيات يلحقن قوافل المال بقوافل الأبطال
اليمانيات يلحقن قوافل المال بقوافل الأبطال
خاص العهد منذ ساعتين
الحاج حسن: متمسكون بخيار المقاومة وندعو لتكافؤ الفرص في التصويت للمغتربين 
الحاج حسن: متمسكون بخيار المقاومة وندعو لتكافؤ الفرص في التصويت للمغتربين 
لبنان منذ ساعتين
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
أجيال القرآن تكرّم 1235 متفوقًا في حفظ القرآن بمناسبة المولد النبوي
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة