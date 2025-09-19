أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن على الثبات والتمسك بخيار المقاومة، في ظل الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة، واستمرار الاحتلال لبعض النقاط اللبنانية، ورفض العدو الإفراج عن الأسرى، إضافة إلى الدعم الأميركي الممنهج لهذا العدوان.

وخلال لقاء سياسي في بلدة زبود البقاعية، اعتبر الحاج حسن أن "التمسك بخيار المقاومة، ودعمه وحمايته من الهجمات السياسية والإعلامية، وتطويره في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة".

وعن قانون الانتخاب، شدد على أن "القانون الحالي هو القانون النافذ"، لافتًا إلى أن "بعض المطالب حول تصويت المغتربين تحمل نوايا للهيمنة والإقصاء، خاصة في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين في دول تدعم العدو الصهيوني".

وختم بالتأكيد على "حرص الفريق الوطني على ضمان تصويت المغتربين، إنما بطريقة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع".

