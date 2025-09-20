اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 20 أيلول 2025 بقرار مجلس الأمن تثبيت العقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث اعتبرت الصحف أن هذا القرار هو ختم على عمليات التفاوض التي استمرت لمدة 20 سنة، كما اهتمت بقضايا أخرى، وبالخصوص في الذكرى السنوية لمجزرة البيجر حيث حللت الفعل الصهيوني هذا من زاوية استراتيجية.

هل حان الوقت للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي؟

كتبت صحيفة كيهان :" بعد عقدين من المفاوضات المكلفة وغير المثمرة، وضع الغرب وحلفاؤه الستار الأخير على السيناريو المعادي لإيران. وصل قرار استمرار رفع العقوبات في مجلس الأمن إلى طريق مسدود بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل ثلاث دول: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتصويت ستة أعضاء غير دائمين في المجلس ضده، وبذلك، لم يُدرج الاتفاق النووي فحسب، بل القرار 2231 أيضًا، رسميًا في طيّ النسيان.

شكّل انهيار الاتفاق النووي وزوال نفاذ القرار 2231، خاتمةً لفشل تجربة مريرة ومكلفة تُعرف بالثقة بالغرب أمام الأمة الإيرانية.

[...] منذ عام 2003، وعلى مدار الـ 22 عامًا الماضية، جلس العديد من المفاوضين الإيرانيين مرارًا وتكرارًا على طاولة المفاوضات بهدف رفع العقوبات. لم تكن نتيجة هذه العملية سوى فرض قيود نووية، وتعطيل جزء كبير من قدرة التخصيب، ووقف الإنجازات التكنولوجية، وفي النهاية إعادة فرض العقوبات نفسها.

[...] الآن وقد أُودع الاتفاق النووي والقرار 2231 رسميًا في غياهب التاريخ، ماذا يعني استمرار إيران في الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي وقبول قيود التفتيش التي تفرضها الوكالة؟ وكالة أصبحت عمليًا أداة ضغط بيد النظام الصهيوني والولايات المتحدة، ولم تُبدِ أدنى حسن نية. لقد لقنتنا تجربة عقدين من المفاوضات والتنازلات درسًا جليًا: القوة الحقيقية الوحيدة هي الردع الذاتي وكسر القيود الغربية المصطنعة.

اليوم، لم يعد بإمكان حتى أكثر التيارات الداخلية تفاؤلًا إنكار انهيار الاتفاق النووي. لقد ضغط العدو على الزناد، ولكن ببندقية فارغة من الرصاص. ما هو ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى هو قرار شجاع وتاريخي: انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي والتحرك نحو تعزيز الردع الوطني بشكل كامل.

هذا هو الرد الوحيد الذي يمكن أن يُقلب حسابات العدو ويجعل تكلفة أي تهديد لإيران باهظة إلى الأبد.

[...] إن الأطراف نفسها التي فرضت ما يُسمى خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 على الأمة الإيرانية على مدى السنوات العشر الماضية، دون أي التزام منها، تُدفنه الآن بأيديها. لم تسعَ قط إلى اتفاق مستدام، بل كان هدفها منذ البداية هو كبح جماح إيران، وكبح جماح قوتها النووية، وشل اقتصادها، وفي نهاية المطاف فرض المزيد من الضغوط السياسية والأمنية، بل وحتى العسكرية، من خلال حصرها في اتفاقيات عقيمة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد أصبحت خطة العمل الشاملة المشتركة لسنوات جثة هامدة، لم تُحقق شيئًا لإيران فحسب، بل أدت أيضًا إلى تشديد العقوبات، وتشديد القيود، وحتى فرض الحرب عليها.

ومع ذلك، فإن الأخطر من موت خطة العمل الشاملة المشتركة هو مساعي المتآمرين الداخليين للعدو الذين يسعون مرة أخرى إلى إيقاع شعب البلاد وسياساتها في سراب المفاوضات والتفاعل الأحادي.

[...] لفهم الوضع بشكل أفضل، يكفي مراجعة وضع مبيعات النفط: في عهد الحكومة العاشرة (حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية)، ورغم قرارات مجلس الأمن الستة، حافظت مبيعات النفط الإيرانية على مستوى يزيد عن 1.2 مليون برميل يوميًا، بل وحتى في الأشهر الأخيرة من تلك الحكومة، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. يُظهر هذا أن الاعتماد على القوة الداخلية والتحايل الذكي على العقوبات كان كافيًا للحفاظ على دورة تصدير النفط والتغلب على الضغوط. تُصوِّر خطة العمل الشاملة المشتركة فترة ما قبل خطة العمل الشاملة المشتركة على أنها جحيم، بينما لم تشهد مبيعات النفط الإيرانية، وفي ظل جميع قرارات مجلس الأمن، انخفاضًا كالذي شهدته السنوات الأخيرة من عهد إدارة روحاني.

[...] علاوة على ذلك، اليوم، في العام العاشر من الاتفاق النووي، أصبحت العقوبات الأميركية الثانوية أشد بكثير من عقوبات ما قبله. لذلك، لن يُحدث تفعيل آلية سناب باك أي تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، إلا إذا أصبحت أداة دعائية أخرى للمُبلغين المحليين الموالين للغرب، واستمرت في مسارها المُدمر.

لذلك، يجب أن نقبل هذه الحقيقة: إن إعادة فرض العقوبات ليست أكثر من دفن رسمي لخطة العمل الشاملة المشتركة الورقية. إن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي لم تجلب سوى الخسائر والأضرار للأمة الإيرانية لمدة عشر سنوات، تختفي الآن حتى على مستوى وثيقة على الورق. "

مكارثية ترامب

كتبت صحيفة وطن أمروز:" سؤال مهم طُرح مرارًا وتكرارًا في الولايات المتحدة منذ اغتيال تشارلي كيرك هو: هل تدخل أميركا سريعًا عصرًا جديدًا من المكارثية؟

تُعرف المكارثية بموجة الخوف الأحمر في أوائل الخمسينيات في الولايات المتحدة، والتي بلغت ذروتها بقيادة السيناتور جوزيف مكارثي في الساحة السياسية الأميركية. في خضم بداية الحرب الباردة والمخاوف بشأن النفوذ السوفيتي، شن مكارثي حملة واسعة من الاستجوابات والمحاكمات الصورية، مدعيًا امتلاكه قائمة بالشيوعيين في الحكومة والجيش ووسائل الإعلام. تمثل أسلوبه في توجيه اتهامات لا أساس لها وإثارة الخوف؛ فمجرد الارتباط أو التعاطف المزعوم مع الأشخاص المتهمين بالشيوعية في قائمة مكارثي قد يؤدي إلى تصنيفهم وطردهم وإبعادهم عن المجال العام. والآن، بعد اغتيال كيرك، هناك خوف من موجة أخرى من المكارثية بسبب تنمر ترامب وسلوكه الاستبدادي.

[...] الأسبوع الماضي، في جو يغلي بالغضب إزاء الاغتيال الذي أدى إلى مقتل كيرك، أصبحت نبرة التهديدات أكثر قسوة؛ يُنظر إلى هذه النغمات على أنها تعزز صورة الخوف الأحمر الجديد الذي يهدف إلى إسكات المعارضة.

تشير صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن ترامب يستخدم سلطة الدولة لترهيب المعارضين منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، لقد أمتع ترامب مؤيديه بهجمات لفظية لاذعة على النخبة الثقافية الأميركية، ولكن في ولايته الثانية، تجاوزت هذه الهجمات الحرب الثقافية المعتادة وأصبحت حملات منظمة ضد المؤسسات التي يمكن أن تكون قواعد معارضة جادة.

[...] كما استهدف ترامب الجامعات. فقد جمدت وزارة العدل مؤخرًا 300 مليون دولار من تمويل الأبحاث من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ثم طالبت بغرامة قدرها مليار دولار؛ وهو رقم أعلى بكثير من الغرامات السابقة التي فُرضت على جامعتي هارفارد وكولومبيا".

نصر تكتيكي أم جمود استراتيجي؟

كتبت صحيفة رسالت:" في العام الماضي، كانت عملية البيجرز واحدة من أكثر الهجمات غير المسبوقة التي شنها نظام الاحتلال ضد المقاومة في لبنان. في هذه العملية، تم استهداف الآلاف من أعضاء حزب الله بانفجارات أجهزة النداء، مما خلق مشهدًا مختلفًا عن الحرب غير المتكافئة في غرب آسيا.

اعتبر العديد من المراقبين هذا "العمل" أهم مبادرة للنظام الصهيوني بعد 7 أكتوبر؛ وهو عمل كان له أيضًا، إلى جانب جانبه الميداني، بُعد نفسي ورمزي بارز. كان النظام الصهيوني يحاول إظهار أنه لا يزال قادرًا على توجيه ضربات مدمرة بمبادرات خاصة ومفاجئة وترسيخ صورة قوة تكنولوجية واستشرافية في المنطقة.

كشفت هذه العملية عن نقطتين بارزتين للعدو: أولاً، المستوى العالي من الوصول التكنولوجي والأمن السيبراني الذي سمح باختراق أدوات اتصال الحزب؛ ثانيًا، القدرة على التخطيط بطريقة موجهة نحو العمليات سمحت بتنفيذ مثل هذه الضربة بصبر وتوقيت وتنسيق دقيق. ومع ذلك، يجب التساؤل عما إذا كانت هذه القدرات لها بُعد مستدام واستراتيجي أم مجرد ميزة تكتيكية ومؤقتة؟ تكمن الإجابة في تجارب مماثلة. فالتكنولوجيا قابلة للاكتشاف والتحييد دائمًا، والمفاجأة لا تتكرر. لهذا السبب، لا يمكن لـ"إسرائيل" الاعتماد على هذا الإنجاز كميزة بنيوية.

إلى جانب هذا الإنجاز، برز التناقض الكامن في النظام الصهيوني. فمن جهة، أثبتت "إسرائيل" امتلاكها قوة التأثير التكنولوجي، ومن جهة أخرى، لم يكن هذا العمل سوى إرهاب تكنولوجي. إن مهاجمة أدوات اتصال منظمة وقتل قواتها جماعيًا، بدلًا من المواجهة العسكرية المباشرة، يشوه صورة "الدولة" الملتزمة بالقانون، ويزيد من تصوير "إسرائيل" كطرف غير نظامي. بمعنى آخر، كلما لجأت "إسرائيل" إلى هذه الأدوات، فقدت شرعيتها السياسية الدولية.

لكن السؤال المحوري هو: كيف كان رد فعل حزب الله؟ إن تراجع نشاطه عقب عملية البيجرز وخاصةً نجاح اغتيال السيد حسن نصر الله، دفع البعض إلى الاعتقاد بأن حزب الله قد عانى من ضعف لا يمكن إصلاحه.

هذا على الرغم من اختلاف المنطق الاستراتيجي للمقاومة. لم تُبنِ منظماتٌ مثل حزب الله بقائها على انتصاراتٍ آنية، بل على الاستمرارية والتكاثر. وتُشير أمثلةٌ تاريخيةٌ عديدةٌ إلى أن هذه الضربات المُدمّرة لا تُؤدي بالضرورة إلى تدمير منظمات المقاومة."

