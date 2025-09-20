خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

العدوان على غزة: استشهاد ٤٥ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة
فلسطين

العدوان على غزة: استشهاد ٤٥ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة

2025-09-20 11:00
56

في اليوم الـ ٧١٥ من العدوان على غزة، واصل "الجيش الإسرائيلي" استهداف منازل المدنيين وخيام النزوح ومراكز الإيواء في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٤٥ فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.

وأفادت مصادر محلية بأن مئات الشاحنات مصطفة على طول شارع الرشيد في طريقها نحو جنوب ووسط القطاع في أزمة نزوح جديدة.

ونفذ "الجيش الإسرائيلي" أحزمة نارية جنوب وشمال مدينة غزة فيما توزعت الغارات على مختلف الأحياء موقعة شهداء وجرحى ودمار كبير.

واستشهد ٨ فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة دغمش قرب بنك فلسطين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد طفلان وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" استهدفت مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

واستشهد ٣ فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في منطقة أبو شريعة جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأصيب ٦ فلسطينيين بينهم أطفال إثر غارة "إسرائيلية" على خيمة تؤوي نازحين في محيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة.

وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف "إسرائيلي" استهدف خلف مسجد القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ٩ فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على وسط القطاع خلال ٢٤ ساعة.

جنوب القطاع

أفادت مصادر طبية باستشهاد ١٠ فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على خان يونس خلال ٢٤ ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى ٦٥١٧٤ شهيدًا و١٦٦٠٧١ مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ ١٨ آذار/مارس ١٢٦٢٢ والمصابين ٥٤٠٣٠، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى ٢٥١٤ والمصابين أكثر من ١٨٤٣١ .

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية ٤ حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٤٠ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٧ طفلًا.

