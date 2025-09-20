خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حمص: احتجاجات شعبية ضدّ الاتفاق الأمني المرتقب مع العدو

إيران

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يُحذّر الغرب: ستندمون أشد الندم من أي وقت
إيران

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يُحذّر الغرب: ستندمون أشد الندم من أي وقت

2025-09-20 11:05
68

حذّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم عزيزي، الدول التي تستغل حسن نية إيران، مؤكدًا أنها هذه المرة ستندم أشد الندم.

وكتب عزيزي في صفحته على منصة "إكس": "نوجّه إنذارًا للدول التي تستغل حسن نية إيران في "الحوار" وتُغلق أبواب الدبلوماسية أمام نفسها: سياسة "الضغوط القصوى" لن تجدي نفعًا، وهذه المرة ستندمون أكثر من أي وقت مضى".

وفي السياق، كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد علّقت على التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية من أجل إعادة فرض قرارات منتهية الصلاحية صادرة عن مجلس الأمن، مؤكدة أن طهران إلى جانب تمسّكها بمتابعة مصالحها وحقوقها، بما في ذلك عبر المسار الدبلوماسي، تحتفظ بحقها في الرد المتناسب على أي إجراء غير قانوني.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يُحذّر الغرب: ستندمون أشد الندم من أي وقت
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يُحذّر الغرب: ستندمون أشد الندم من أي وقت
إيران منذ 3 ساعات
قرار مجلس الأمن تثبيت العقوبات على إيران عنوان بارز في الصحف الإيرانية
قرار مجلس الأمن تثبيت العقوبات على إيران عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية: قمة الدوحة تكشف عجز العرب
الصحف الإيرانية: قمة الدوحة تكشف عجز العرب
إيران منذ يومين
طهران تحذّر الترويكا الأوروبية: العقوبات غير قانونية والدبلوماسية ما زالت ممكنة
طهران تحذّر الترويكا الأوروبية: العقوبات غير قانونية والدبلوماسية ما زالت ممكنة
إيران منذ يومين
مقالات مرتبطة
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يُحذّر الغرب: ستندمون أشد الندم من أي وقت
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يُحذّر الغرب: ستندمون أشد الندم من أي وقت
إيران منذ 3 ساعات
قرار مجلس الأمن تثبيت العقوبات على إيران عنوان بارز في الصحف الإيرانية
قرار مجلس الأمن تثبيت العقوبات على إيران عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 4 ساعات
المفتي قبلان: لم يمرّ على لبنان زمن خيانة للمسؤولية الوطنية كما هو الحال اليوم
المفتي قبلان: لم يمرّ على لبنان زمن خيانة للمسؤولية الوطنية كما هو الحال اليوم
لبنان منذ 23 ساعة
فيديو |
فيديو | "عار عليك!".. هتافات غاضبة تطارد أورتاغوس في الشارع بعد فيتو وقف إطلاق النار
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة