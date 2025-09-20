Your browser does not support the video tag.

خرج عشرات السوريين في مدينة حمص في تظاهرات احتجاجية رفضًا لإعلان السلطات الحاكمة نيّتها توقيع اتفاقيات أمنية مع الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين يجوبون شوارع حمص بالسيارات والدراجات النارية، ملوّحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مناهضة لـ"إسرائيل" وأخرى داعمة للشعب الفلسطيني.

ووفق المشاهد المصورة، رفع المحتجون شعارات تؤكد وقوفهم إلى جانب المقاومة الفلسطينية، إذ هتفوا لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تخوض معارك عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

و يعدّ هذا التحرك أول رد فعل شعبي بارز على إعلان السلطات الحاكمة نيّتها الانفتاح على تنسيق أمني مع "تل أبيب"، الأمر الذي أثار موجة غضب في الأوساط الشعبية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه "إسرائيل" شن اعتداءات برية وجوية واسعة في الأراضي السورية.

