كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

عربي ودولي

حمص: احتجاجات شعبية ضدّ الاتفاق الأمني المرتقب مع العدو

2025-09-20 11:25
خرج عشرات السوريين في مدينة حمص في تظاهرات احتجاجية رفضًا لإعلان السلطات الحاكمة نيّتها توقيع اتفاقيات أمنية مع الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين يجوبون شوارع حمص بالسيارات والدراجات النارية، ملوّحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مناهضة لـ"إسرائيل" وأخرى داعمة للشعب الفلسطيني.

ووفق المشاهد المصورة، رفع المحتجون شعارات تؤكد وقوفهم إلى جانب المقاومة الفلسطينية، إذ هتفوا لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تخوض معارك عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

و يعدّ هذا التحرك أول رد فعل شعبي بارز على إعلان السلطات الحاكمة نيّتها الانفتاح على تنسيق أمني مع "تل أبيب"، الأمر الذي أثار موجة غضب في الأوساط الشعبية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه "إسرائيل" شن اعتداءات برية وجوية واسعة في الأراضي السورية.

الكلمات المفتاحية
سوريا الكيان الصهيوني
