عائلة الإمام الصدر: من يُفترض به حماية العدل يضرب عرض الحائط باستقلالية القضاء
عائلة الإمام الصدر: من يُفترض به حماية العدل يضرب عرض الحائط باستقلالية القضاء

2025-09-20 11:27
قال وكيل عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، المحامي شادي حسين، في بيان رد فيه على تصريح وزير العدل عادل نصار بشأن الموقوف هانيبال القذافي: "نضع هذا التصريح برسم مجلس القضاء الأعلى، والسلطة التنفيذية برمتها، حيث أن كلام من يُفترض به حماية العدل، يضرب عرض الحائط باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، ويمثل ضغطًا مفضوحًا وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة، وللحديث تتمة".

وكان وزير العدل قد قال في مداخلة عبر قناة "الحدث": "نتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي".

