

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر على رؤساء بلديات منطقة صيدا على مدى عشرة أيام مطلعًا على نشاطها بعد مضي ثلاثة أشهر من عمر الاستحقاق الانتخابي البلدي، كما اطّلع الوفد على المشاكل التي تعاني منها تلك البلديات وكيفية العمل لمعالجتها.

وشملت الجولة بلديات حارة صيدا، الغازية، عنقون، كفرحتى، زيتا، بنعفول، عزة، اركي، قناريت، رومين وحومين التحتا.

وشكر رؤساء البلديات للوفد زيارته ولفتته الكريمة، مؤكدين العزم على العمل والنشاط في كل المجالات، رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التي تعيشها البلديات لخدمة أهلنا.

