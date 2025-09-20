أستاذ جامعي وباحث في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، أُعنى بنشر المعرفة وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا بلغةٍ سهلة تُناسب الجميع. أكتب لأجعل التقنية مفهومة وآمنة في حياتنا اليومية، ولأساهم في بناء وعي رقمي مسؤول.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد آلة تحفظ وتعيد ما تعلمته، بل بدأ يدخل عالم الاستدلال المنطقي ليُفكّر خطوة بخطوة مثل الإنسان. كيف غيّر الاستدلال طريقة عمل ChatGPT وGemini وDeepSeek، ولماذا قد يصبح الاستدلال هو السر الحقيقي وراء ذكاء الآلة.

منذ أن بدأت موجة الذكاء الاصطناعي تولّد النصوص وتجيب عن الأسئلة، كان الانطباع الأول عند الناس أنه "آلة حفظ ضخمة" تعيد علينا ما دُرِّبت عليه. لكن مع التطور السريع للنماذج الجديدة، ظهر مفهوم أحدث وأكثر إثارة: الـ Reasoning، أو القدرة على التفكير المنطقي.

الذكاء الاصطناعي القديم كان يعتمد بالأساس على التوقع: يرى ملايين الجمل، ثم يخمّن الكلمة التالية أو يصنّف صورة ضمن خانة معينة. أما الآن، فقد تغيّر المشهد. النماذج الحديثة مثل ChatGPT-5 وGemini وDeepSeek لا تكتفي بالتوقع، بل تحاول أن "تفكر". وذلك عبر تقسيم المسألة إلى خطوات منطقية، ربط الأسباب بالنتائج، ثم تقديم الإجابة النهائية. إنها نقلة نوعية تجعل الآلة أقرب إلى طريقة تفكير البشر.

تخيل أنك طرحت على ChatGPT-5 سؤالًا في البرمجة أو الرياضيات المعقدة. بدل أن يقفز مباشرة للإجابة (ويخاطر بالخطأ)، قد تراه يكتب:

"هذه هي الخطوات التي أظن أنها الحل: (1) نفعل كذا، (2) ثم نتحقق من كذا، (3) بعدها نصل للنتيجة. هل تريد مني تنفيذ هذه الخطة؟"

بهذا الأسلوب، النموذج اللغوي لا يوفّر فقط دقة أكبر، بل أيضًا يوفر عليك الوقت والجهد. فهو لا يعطيك جوابًا خاطئًا تحتاج بعده إلى جولات طويلة من التصحيح والنقاش، بل يفتح باب الشراكة: أنت تراجع خطواته، تؤكدها، ثم يمضي معك إلى الحل.

القدرة على الاستدلال المنطقي تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد مساعد تقني. فهي تمكّنه من:

تحليل نصوص قانونية واستخلاص الثغرات.

اقتراح خطط عمل ومراجعتها خطوة بخطوة معك.

حل مسائل معقدة في الرياضيات والهندسة.

وحتى المساعدة في البرمجة عبر التفكير المنطقي قبل كتابة أي كود.



كيف تجعل الذكاء الاصطناعي يسير في طريق الـ Reasoning؟

الأمر يعتمد على طريقة طرح السؤال (Prompt). إذا طلبت إجابة سريعة ومباشرة، قد تحصل على رد سطحي. لكن إذا طلبت من النموذج أن يفكر خطوة بخطوة، ستدفعه لتفعيل الـ Reasoning.



مثال 1 - سؤال سطحي:

"كم يساوي 12 × 17؟"

→ قد يجيب مباشرة برقم، أحيانًا صحيح وأحيانًا خاطئ.



مثال 2 - سؤال يحفّز الـ Reasoning:

"احسب 12 × 17 خطوة بخطوة، واشرح لي العملية الحسابية قبل أن تعطيني الجواب النهائي."

هنا سيبدأ النموذج بشرح الطريقة:

بهذا الشكل، أنت تدرّب الذكاء الاصطناعي على التفكير بدل التسرع، وتحصل على أجوبة أكثر ثقة ووضوحًا.

النماذج مثل Gemini من Google DeepMind، وDeepSeek القادم من الصين، وحتى ChatGPT-5 من OpenAI، كلها تسعى اليوم لإتقان هذا "التفكير". ليس الهدف أن تستبدل البشر، بل أن تتحول إلى شريك ذكي يساعد على اتخاذ قرارات أصحّ وأسرع.

الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد آلة توقع، بل بدأ يدخل عالم التفكير. والـ Reasoning هو الخطوة التي تجعل الحوار معه أقرب إلى نقاش مع إنسان حقيقي: يشرح لك خطته، ينتظر موافقتك، ثم ينفذها. ومع بعض الحيلة في طريقة طرح الأسئلة، يمكن لأي مستخدم أن يوجّه الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر عمقًا ودقة.

