حزب الله شيّع المجاهد والمربّي علاء عبد الله الحاج سليمان في بلدة بدنايل
حزب الله شيّع المجاهد والمربّي علاء عبد الله الحاج سليمان في بلدة بدنايل

2025-09-20 14:28
شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة بدنايل مسؤول الشعبة في البلدة، الفقيد المجاهد والمربّي علاء عبد الله الحاج سليمان المعروف بالحاج حبيب، بمشاركة شعبية وحزبية واسعة، وسط أجواء من الحزن والوفاء.

شارك في مراسم التشييع عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، والنواب الدكتور علي المقداد، الدكتور إيهاب حمادة، والحاج رامي أبو حمدان، إلى جانب نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله سماحة السيد فيصل شكر، ومسؤول القطاع الأول سماحة الشيخ بلال عواضة، ولفيف من العلماء وقيادات من حزب الله وحركة أمل، وفعاليات كشفية وبلدية واختيارية وأمنية، وعوائل الشهداء، وإعلاميين، وحشد كبير من أبناء البلدة والجوار.

انطلقت مراسم التشييع بكلمة لوالد الفقيد وكلمة مؤثرة لرئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن، الذي أكد وفاء الحزب لخط الجهاد وخدمة الناس الذي سار عليه الفقيد، قائلًا: "يا حاج علاء، سنكمل العهد الذي قطعته بخدمة أهل بدنايل، ونحن باقون إلى جانب هذه البلدة الطيبة التي قدّمت خيرة شبابها في ميادين المقاومة والعلم والشهادة".

أمّ الصلاة على الجثمان سماحة السيد فيصل شكر، قبل أن يُحمل النعش على أكتاف رفاق الدرب في جولة تكريمية في شوارع بدنايل، واختتم التشييع بدفن الفقيد في روضة الشهداء، حيث ووري الثرى إلى جانب الأحبة الذين سبقوه في درب الجهاد والمقاومة.

