خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي السفير أماني: حاولوا القضاء على جرحى "البايجر" فواجهوا مقاومين أكثر عزيمة

لبنان

اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
لبنان

اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية

2025-09-20 17:39
ناصر الدين: نسعى لاستعادة الثقة بخدمات نوعية والبداية من المستشفى التركي في صيدا
8

وقع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري إتفاقية تعاون بين الوزارة والمركز الطبي في الجامعة الأميركية تهدف إلى دعم المستشفيات الحكومية وتعزيز كفاءتها من خلال برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات وتدريب الأطباء المقيمين والكوادر الطبية. وتشمل الإتفاقية إجراء بحوث طبية مشتركة وتسهيل تبادل الخدمات الطبية وإنشاء برامج وأقسام علاجية في المستشفيات الحكومية بحسب الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة التي أقرتها وتطبقها وزارة الصحة العامة.

وستبدأ المرحلة التطبيقية الأولى للإتفاقية في المستشفى التركي في صيدا.

جرى حفل التوقيع في مركز حليم وعايدة دانيال الأكاديمي والعيادي في الجامعة الأميركية، في حضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والنائب الدكتور عبد الرحمن البرزي وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية الدكتور ريمون صوايا ورئيس قسم الجراحة في الجامعة الدكتور جمال حب الله ومعنيين.

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمديرة العمليات والشؤون الخارجية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت ميرا وهبه لفتت فيها إلى أن الاتفاقية تعكس الإلتزام المشترك بتطوير الرعاية الطبية في لبنان.

ثم تحدث الدكتور خوري، فقال: "إن أهمية الإتفاقية تكمن في وصل الأطباء والجراحين الماهرين بالمستشفى التركي في صيدا وأبناء الجنوب"، مضيفًا أن "هذه الخطوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

الوزير ناصر الدين

وفي كلمته، أوضح الوزير ناصر الدين أن "الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة تتمحور حول الدعم الإداري والمادي والمالي للمستشفيات الحكومية، إضافة إلى المنحى الأساسي الذي يتمثل بنوعية الخدمات الصحية التي يتم تقديمها". وتابع إن "هذه النوعية التي تعيد ثقة المواطن بالمستشفيات الحكومية، تتطلب خبرات جامعية متراكمة موجودة في الجامعة الأميركية وسائر الجامعات الموجودة في لبنان".

وأبدى ارتياحه لتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون مع الجامعة الأميركية، موضحًا أن "البداية العملية لهذا التعاون ستكون في المستشفى التركي في صيدا على أن يُترجم في مراحل لاحقة في مستشفيات حكومية أخرى".

وقال وزير الصحة: "إن هذا التكامل وجه من وجوه الإصلاح ويقرّب أبناء الوطن بين بعضهم البعض"، مضيفًا أن "الوزارة منفتحة على كل الجامعات الأخرى لتعزيز التعاون ورفع مستوى الخدمة الصحية في لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الصحة وزارة الصحة
إقرأ المزيد
المزيد
السفير أماني: حاولوا القضاء على جرحى
السفير أماني: حاولوا القضاء على جرحى "البايجر" فواجهوا مقاومين أكثر عزيمة
لبنان منذ دقيقة
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
لبنان منذ 6 دقائق
حزب الله شيّع المجاهد والمربّي علاء عبد الله الحاج سليمان في بلدة بدنايل
حزب الله شيّع المجاهد والمربّي علاء عبد الله الحاج سليمان في بلدة بدنايل
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من حزب الله جال على رؤساء بلديات منطقة صيدا
وفد من حزب الله جال على رؤساء بلديات منطقة صيدا
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
لبنان منذ 6 دقائق
الحاج حسن: التمسّك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة.
الحاج حسن: التمسّك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة.
لبنان منذ 4 ساعات
كارثة وجودية تواجه
كارثة وجودية تواجه "مستوطنات الشمال"
عين على العدو منذ 4 ساعات
العطار لـ
العطار لـ"العهد": أوبريت "لن يموت القائد" نُفذت بدموع العيون
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة