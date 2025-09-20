شدّد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن على أنّ "الاتهامات التي توجّه إلى إيران في لبنان باطلة ولا أساس لها"، متسائلًا: "فليدلّنا أحد على ما كسبته إيران في لبنان غير الضغوطات والحصار؛ لأنها تدعم المقاومة".

بدوره، عبّر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني عن امتنانه للدعوة وحفاوة الاستقبال في البقاع، معتبرًا نفسه "أحد أبناء المنطقة"، ومذكّرًا بمحاولة العدو "الإسرائيلي" القضاء على جرحى "البايجر"، ليجد نفسه بعد عام أمام مقاومين أشدّ عزيمة "يتصدّون للعدوان الغاشم".

وكان الباحث السياسي جواد سلهب قد رحّب بالسفير أماني في كلمة أكد فيها على الفارق بين "سفراء يسعون إلى الفتنة" وسفراء الجمهورية الإسلامية الذين يعملون على "مدّ جسور التواصل والدفاع عن المستضعفين".

جاء ذلك خلال احتفال تكريمي أقامه سلهب في منزله في البقاع، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية والبلدية والإعلامية، تقدّمهم النواب: حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وينال صلح، وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ الحاج حسين النمر، مسؤول منطقة البقاع في حركة أمل؛ الأستاذ أسعد جعفر، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان؛ الأستاذ علي حجازي.

وفي ختام اللقاء، قدّم سلهب درعًا تكريمية على شكل "سيف العزة والكرامة" إلى السفير أماني.

الكلمات المفتاحية