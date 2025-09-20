خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي كيف يستعد حزب الله لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الأمينين العامين وتجديد العهد؟

لبنان

وزارة الثقافة ترد على مزاعم زهرا: الأجهزة الأمنية الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك  
لبنان

وزارة الثقافة ترد على مزاعم زهرا: الأجهزة الأمنية الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك  

2025-09-20 20:01
33

أعلنت وزارة الثقافة في بيان أنه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للأحزاب".

وأوضحت أن "هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة". وأكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها". ولفتت إلى أن "موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني".

وتمنت وزارة الثقافة "العودة دائمًا إليها لمعرفة أي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من أي مواد تحمل شبهات حولها".

وكان زعم عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" النائب السابق انطوان زهرا أن حزب الله "استعمل قلعة بعلبك لقرون كمخزن أسلحة"، وفق تعبيره.

ويأتي رد وزارة الثقافة ليؤكد أن تصريحات زهرا بتلفيق أخبار كاذبة تندرج في إطار التحريض السياسي ومحاولة إثارة الفتنة بين اللبنانيين، وخاصة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، خصوصًا أن القلعة موقع أثري محمي، تشرف عليه وزارة الثقافة وتؤمّن الأجهزة الأمنية اللبنانية حمايته بشكل كامل، ما يؤكد أن الهدف من هذه الشائعات هو تشويه الحقائق واستغلال المعالم التاريخية في صراعات سياسية ضيقة.

الكلمات المفتاحية
لبنان القوات اللبنانية قوى الامن الداخلي
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الثقافة ترد على مزاعم زهرا: الأجهزة الأمنية الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك  
وزارة الثقافة ترد على مزاعم زهرا: الأجهزة الأمنية الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك  
لبنان منذ ساعة
النمر: أمام الدول العربية والإسلامية اليوم فرصة لإعادة النظر في تحالفاتها
النمر: أمام الدول العربية والإسلامية اليوم فرصة لإعادة النظر في تحالفاتها
لبنان منذ ساعة
مراسم تكريمية للقائد الحاج إبراهيم عقيل أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب (ع)
مراسم تكريمية للقائد الحاج إبراهيم عقيل أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب (ع)
لبنان منذ ساعتين
وزير الصحة من صيدا: ملتزمون بإعادة بناء المستشفيات المتضررة من العدوان
وزير الصحة من صيدا: ملتزمون بإعادة بناء المستشفيات المتضررة من العدوان
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وزارة الثقافة ترد على مزاعم زهرا: الأجهزة الأمنية الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك  
وزارة الثقافة ترد على مزاعم زهرا: الأجهزة الأمنية الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك  
لبنان منذ ساعة
وزير الصحة من صيدا: ملتزمون بإعادة بناء المستشفيات المتضررة من العدوان
وزير الصحة من صيدا: ملتزمون بإعادة بناء المستشفيات المتضررة من العدوان
لبنان منذ ساعتين
رئيس اتحاد عمال الشمال من قبرص: الاعتداءات
رئيس اتحاد عمال الشمال من قبرص: الاعتداءات "الإسرائيلية" تستهدف العمال في أماكن عملهم
لبنان منذ ساعتين
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة