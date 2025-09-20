أعلنت وزارة الثقافة في بيان أنه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للأحزاب".

وأوضحت أن "هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة". وأكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها". ولفتت إلى أن "موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني".

وتمنت وزارة الثقافة "العودة دائمًا إليها لمعرفة أي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من أي مواد تحمل شبهات حولها".

وكان زعم عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" النائب السابق انطوان زهرا أن حزب الله "استعمل قلعة بعلبك لقرون كمخزن أسلحة"، وفق تعبيره.

ويأتي رد وزارة الثقافة ليؤكد أن تصريحات زهرا بتلفيق أخبار كاذبة تندرج في إطار التحريض السياسي ومحاولة إثارة الفتنة بين اللبنانيين، وخاصة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، خصوصًا أن القلعة موقع أثري محمي، تشرف عليه وزارة الثقافة وتؤمّن الأجهزة الأمنية اللبنانية حمايته بشكل كامل، ما يؤكد أن الهدف من هذه الشائعات هو تشويه الحقائق واستغلال المعالم التاريخية في صراعات سياسية ضيقة.

