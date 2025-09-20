على مقربة أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله؛ السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين (قدس سرهما)، تتجه الأنظار نحو التحضيرات المكثفة لإحياء المناسبة التاريخية التي تشكل محطة رمزية لتجديد العهد والوفاء للشهداء، وإبراز استمرار مسيرة المقاومة في مواجهة التحديات.

هذه الذكرى لا تقتصر على الاحتفال بذكرى القادة الشهداء، بل تعد مناسبة لتأكيد الثبات على المبادئ وتعميق الروابط بين المقاومة وأهلها، من خلال سلسلة فعاليات شعبية وفكرية وثقافية وفنية تمتد في مختلف المناطق اللبنانية وخارجها.

تنسيق شامل وإدارة دقيقة للفعاليات

وعن التحضيرات، أكد مسؤول الأنشطة الإعلامية في حزب الله؛ الشيخ علي ضاهر، في حديث لموقع "العهد الإخباري"، أن البرنامج المعد لإحياء الذكرى كان نتيجة تنسيق دقيق وشامل بين مختلف المؤسسات والوحدات التنظيمية للحزب، وشمل كل مراحل التخطيط والإنتاج وتنفيذ الفعاليات على الأرض.

وأوضح الشيخ ضاهر، أن كل نشاط أو فعالية تم تنظيمها عبر فريق من المندوبين، مع بطاقات متابعة تشمل الدعوات، الهوية البصرية، الترويج، التوثيق والتحرير الإعلامي، لضمان السيطرة الكاملة على جميع جوانب البرنامج.

وأضاف أن جميع الأنشطة تُنفّذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، سواء كانت مهرجانات، احتفالات، فعاليات موسيقية وشعرية، أو أنشطة شبابية، دون أي تعديل على البرنامج المعلن مسبقًا في المؤتمر الصحفي.

فعاليات إعلامية مستمرة: تلفزيون وإذاعة وحملات رقمية

وتتضمن الفعاليات يومًا تلفزيونيًا وإذاعيًا طويلًا بمشاركة أكثر من سبعين قناة وإذاعة عربية وإسلامية، يمتد من الصباح حتى المساء، حيث يعرض خلاله مسيرة الشهداء وأثرهم في مسار المقاومة، مصحوبة بإنتاج إعلامي متكامل يشمل برامج وثائقية، حوارات، وتحليلات متخصصة.

وفي الوقت نفسه، يشمل البرنامج إنتاجات رقمية وحملات إعلامية على الطرقات والجسور والفضاء الافتراضي، بما يضمن وصول الرسائل الرمزية والفكرية للمناسبة إلى أوسع جمهور داخل لبنان وخارجه.

إحياء ليلة العروج: حضور وجداني وروحي للشهداء

في اليوم السابع والعشرين من أيلول، سيكون إحياء ليلة العروج في مواقع استشهاد السيدين بحارة حريك والمريجة، حيث يشارك المحبون والعشاق في لحظات وجدانية وروحية لتجديد البيعة. كما سترتفع رايات وصور الشهداء الأمناء العامين، بالتزامن مع الاحتفال المركزي الذي سيقام في بيروت والنبي شيث ودير قانون النهر، ويتخلله كلمة للأمين العام الشيخ نعيم قاسم وأوبريت فني خصص لهذه المناسبة، استغرق إعداده نحو عام كامل.

كما ستقام وقفات جماهيرية في الساحات العامة والشرفات والمتاجر في مختلف المناطق اللبنانية عند الساعة السادسة وواحدة وعشرين دقيقة، توقيت العروج، على أن تبث مباشرة عبر قناة المنار وإذاعة النور لتصل الرسائل إلى كل محب ومتابع.

أنشطة ثقافية وفكرية ودينية متنوعة

تشمل الفعاليات نشاطات ثقافية وفكرية ودينية، أبرزها مؤتمر جبل عامل الشعري الأول بعنوان: "العلماء والشعر في جبل عامل" في مرقد السيد الهاشمي ــ دير قانون النهر، بالإضافة إلى مؤتمر علمائي ينظمه المركز الإسلامي للتبليغ وتجمُّع العلماء المسلمين بمشاركة باحثين وأكاديميين ونخب فكرية، وأمسيات قرآنية دولية بمشاركة قراء من لبنان ومختلف الدول الإسلامية.

كما سيقام لقاء للأحزاب الوطنية وفصائل المقاومة الفلسطينية والعربية في مرقد السيد حسن نصر الله في بيروت، ويختتم ببيان يعكس التضامن والموقف الموحد.

مهرجانات فنية وشعبية وشبابية

تشمل الفعاليات الفنية والثقافية مهرجان الأمناء الشعري الأول بمشاركة نخبة من الشعراء من لبنان والعراق وفلسطين واليمن والجزائر والمغرب والبحرين ومصر، وأمسية موسيقية أوركسترالية بقيادة "شمس الحرية" بمشاركة ثلاثين عازفًا من لبنان وإيران، بإشراف الملحن الإيراني كارين هاميونفار، مع تقديم مقطوعات موسيقية خاصة بالمناسبة في بيروت وصور.

إضافة إلى ذلك، سيقام مهرجان عوائل الشهداء في مجمع سيد الشهداء في بيروت، يشارك فيه أهالي الشهداء والجرحى، وتجمعات كشفية وشبابية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، أبرزها التجمع الكشفي الكبير في المدينة الرياضية ببيروت، والذي يتضمن عروضًا تشكيلية وموسيقية ونشيد "سلام يا مهدي"، ليكون الحدث الأكبر على صعيد لبنان والمنطقة وربما العالم.

امتداد الذكرى دوليًّا: أنشطة جماهيرية وفكرية في الخارج

تتجاوز فعاليات الذكرى حدود لبنان لتشمل العديد من الدول العربية والإسلامية، منها العراق وإيران واليمن وباكستان والهند وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومصر والأردن وكينيا وتشاد والصومال، إضافة إلى أوروبا، بما في ذلك الدنمارك ولندن، من خلال أنشطة جماهيرية وفكرية وثقافية وإعلامية، تعكس امتداد مدرسة الشهداء على المستوى الدولي.

الحملة الإعلامية المرافقة: رسائل الوفاء والعهد تصل للجميع

أكد الشيخ ضاهر أن الحملة الإعلامية المرافقة شملت الحملات الأرضية على الطرقات والجسور والجداريات، إلى جانب الحملات الرقمية في الفضاء الافتراضي، مع إنتاج أفلام وثائقية ومعارض إعلامية وبرامج مباشرة على قنوات المنار وإذاعة النور وقناة الصراط، لتصل الرسائل الرمزية والفكرية للمناسبة إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

ضمان الانضباط الكامل للبرنامج واستمرارية الفعاليات

شدد الشيخ ضاهر على أن كل برنامج ومناسبة يتم تنفيذهما وفق خطة دقيقة، وأنه لا يوجد أي تعديل على الأنشطة المعلنة مسبقًا، مؤكدًا السيطرة الكاملة على البرنامج من حيث الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية.

وأكد أن جميع النشاطات تمت في سياقها الطبيعي وفي موعدها المحدد، ليكون كل نشاط، من أكبر الاحتفالات إلى أصغر الوقفات الجماهيرية، جزءًا من منظومة متكاملة لإحياء الذكرى، وضمان وصول رسالة الوفاء والعهد للمستفيدين في الداخل والخارج، وصولاً إلى تعزيز صمود الأمة والمقاومة، وتحقيق وعد الشهداء بالنصر المحتوم.

