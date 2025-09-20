شهدت عدة مطارات أوروبية، من بينها برلين وبروكسل وهيثرو في لندن، اضطرابات إلكترونية أثرت في أنظمة تسجيل الوصول وإيصال الأمتعة، ما أدى إلى تأخيرات في مواعيد الرحلات، وفق ما أعلنت شركة "كولينز إيروسبيس"، مزوّد خدمات المطارات.

وأوضحت الشركة، أن العطل يعود إلى خلل في برنامجها MUSE المستخدم في مطارات مختارة، مشيرة إلى أن الخلل أدى إلى تعطّل إجراءات تسجيل الوصول الآلي وتسليم الأمتعة، ما أجبر العديد من المطارات على اللجوء إلى التسجيل اليدوي لتسيير العمليات.

في مطار برلين، ظهر الخلل بشكل واضح مع طوابير انتظار طويلة في صالات تسجيل الوصول، فيما أُجبر المسافرون على الانتظار لساعات إضافية. وعرضت شاشات المطار رسائل تحذّر من تأخير الرحلات، في حين أكد مسؤولون أن فرقهم تعمل بالتنسيق مع المزود لإعادة تشغيل النظام في أقرب وقت.

وأفاد مسافرون بأن غياب المعلومات الدقيقة زاد من حالة الارتباك. وقال أحد الركاب، إن "المشكلة ليست فقط في التأخير، بل في نقص التواصل مع المسافرين"، فيما وصف آخر الأجواء بأنها "مربكة لكنها تحت السيطرة".

العطل لم يقتصر على برلين، إذ أبلغ مطار بروكسل عن إلغاء وتأجيل عدد من الرحلات، في حين حذّر مطار هيثرو في لندن من أن أنظمة تسجيل الوصول والصعود قد تتسبب في "تأخيرات إضافية".

وتأتي هذه التطورات في وقت حذّر خبراء من تزايد الهجمات السيبرانية والاعتماد المفرط على الأنظمة الرقمية في قطاع الطيران.

بحسب تقرير حديث لشركة تاليس الفرنسية، ارتفعت الهجمات الإلكترونية على شركات الطيران والمطارات بنسبة 600% بين عامي 2024 و2025، مما جعل القطاع "هدفًا رئيسًا" لعمليات القرصنة.

وأكدت "كولينز إيروسبيس" في بيانها، أنها تعمل بـ "نشاط" على معالجة الخلل واستعادة الخدمات كاملة، مشيرة إلى أن الحل المؤقت يتمثل في اعتماد إجراءات يدوية إلى حين استعادة النظام.

