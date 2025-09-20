لفت رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، إلى أن "الرسالة في العدوان "الإسرائيلي" على قطر كانت واضحة للجميع"، مؤكدًا أنّ الدور ينتظر زعماء الدول العربية، ومجدِّدًا موقف اليمن الثابت إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة.

وأشار المشاط إلى أنّ "آخر فصول الإجرام "الإسرائيلي" شملت محاولة اغتيال وفد حماس في الدوحة، إضافة إلى الجرائم الوحشية بحق المدنيين في حي التحرير بصنعاء والجوف والعدوان المستمر على الحديدة".

وفي كلمة له في الذكرى الـ11 لثورة 21 سبتمبر، شدد المشاط على أنّ "اليمن بعد سنوات من القتل والتدمير الممنهج والحصار والتجويع المتعمد، تقف اليوم أكثر صلابة وأشد بأسًا في الدفاع عن أرضها"، مؤكدًا أنّ "الاحتفال بذكرى ثورة 21 أيلول/سبتمبر يذكر أيضًا إخوتنا في غزة الذين يعيشون منذ قرابة العامين تحت إجرام الكيان الصهيوني من دون رادع".

وجدد المشاط تضامن اليمن، حكومةً وشعبًا، مع الدول العربية وشعوبها التي تتعرض للعدوان "الإسرائيلي" المستمر، محذرًا من أنّ "القواعد الأميركية في المنطقة مخصصة لحماية العدو "الإسرائيلي"، وليست للدول العربية"، ومشددًا على أنّ "اليمن كانت تأمل أن تتخذ قمة الدوحة الاستثنائية إجراءات عملية بدلًا من الاكتفاء بالكلام وعبارات الشجب".

الكلمات المفتاحية