كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن الوطن دفاعًا قويًّا ومدمرًا للأعداء 

2025-09-20 22:54
أدانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة قرار حكومة الإكوادور إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة "المنظمات الإرهابية"، محذرة الإكوادور من دعم نظام الهيمنة، ومؤكدةً أن الشعب الإيراني والحرس الثوري سيقفان بقوة إلى جانب شعبي فلسطين ولبنان.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان أن "هذا القرار غير المعقول واليائس وغير المنطقي وغير القانوني الذي اتخذته حكومة الإكوادور، والذي يتماشى مع خدمة نظام الهيمنة العالمي بقيادة أميركا الراعية للإرهاب والكيان الصهيوني الزائف الذي لا جذور له، من شأنه أن يوسع نطاق الشر وانعدام الأمن في العالم من قبل الولايات المتحدة، ويشجع الكيان الصهيوني قاتل الأطفال على ارتكاب إبادة جماعية في غزة وفلسطين وحتى في دول أخرى في المنطقة". 

وأضافت "تُسأل الحكومة الإكوادورية: "هل الحرس الثوري الإسلامي الذي يُقاتل مباشرةً الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ويدافع عن وطنه وأرضه ووحدة أراضيه، هو الإرهاب؟ أم أن حركتي حماس وحزب الله اللتين تُقاتلان للدفاع عن الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد المحتلين الصهاينة، تُعتبران إرهابًا؟ أم أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اللذين يعتديان على أراضي الآخرين ولا يعترفان بأي خط أحمر لعدوانهما ولا يُراعيان أي قواعد أو قوانين دولية؟"

وأعلنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها "ستقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني، وخاصةً أهالي غزة المُستضعفين، في دفاعهم القوي عن وطنهم وأرضهم، وستدافع عن حقوقهم"، وحذّرت الحكومة الإكوادورية من "خدمة نظام الهيمنة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني المُزيف"، ولفتت إلى أن عليها "احترام الحقوق الدولية وحقوق الإنسان". 

وأضافت أن "الأمة الإسلامية الإيرانية وأبناءها الشجعان في القوات المسلحة، وخاصة في الحرس الثوري الإسلامي، سيدافعون عن وطنهم وأرضهم دفاعًا قويًا ومدمرًا للأعداء ضد أي عدوان على أي مستوى ومن أي شخص، على الطريق الإلهي، وسيواجهون بحزم وشجاعة تجاوزات أميركا، القوة الراعية للإرهاب ومركز الشر والإرهاب في المنطقة، أي الكيان الصهيوني، ولن يتمكن أي تهديد من إضعاف إرادتهم القوية والإلهية".

