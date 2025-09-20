خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الأمن القومي الإيراني: تصرفات دول أوروبية تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

فلسطين

حماس: تفجير الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة في غزة جريمة حرب
فلسطين

حماس: تفجير الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة في غزة جريمة حرب

2025-09-20 23:01
حماس: للتحرّك الفوري لوقف هذه الجرائم واتخاذ خطوات عملية لردع قادة الاحتلال ومحاسبتهم
23

 

أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، أنّ استخدام جيش الاحتلال الصهيوني، عربات مُسيّرة مُفخخة محمَّلة بأطنان من المتفجرات في قطاع غزة، وتسييرها إلى عمق الأحياء السكنية وتفجيرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل، يُعدّ جريمة حرب ترقى إلى "عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان".

وأوضحت حماس، في بيان السبت 20/9/2025، أنّ منظمات حقوقية وإنسانية وثّقت تفجير الاحتلال نحو 120 عربة تحمل مئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد، واصفةً ذلك بأنّه "مشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري".

وأضافت حماس، أنّ "العالم يشهد اليوم جرائم مروّعة، ترتكبها حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وتشمل السعي إلى تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها تحت وطأة المجازر والقصف، باستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي مقدمتها العربات المُفخخة المُسيّرة".

ودعت الحركة المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، والمؤسسات الأممية، إلى التحرّك الفوري لوقف هذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية لردع قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحماس، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، منشورًا يتضمّن صورة لـ46 أسيرًا "إسرائيليًا" في قطاع غزة، بين حيّ وقتيل، وأرفقته بعبارة: "بسبب تعنّت نتنياهو وخضوع زامير؛ صورة وداعية إبّان بدء العملية في غزة".

ووُضعت صورة "رون أراد" في البداية، واسمه تحت صورة كلّ أسير، مرفقًا برقم تسلسلي، في إشارة إلى أنّ أسرى الاحتلال في غزة سيواجهون مصيرًا مشابهًا لمصير "أراد".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حماس: تفجير الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة في غزة جريمة حرب
حماس: تفجير الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة في غزة جريمة حرب
فلسطين منذ 56 دقيقة
عصابة أميركية تدير المساعدات في غزة
عصابة أميركية تدير المساعدات في غزة
فلسطين منذ 9 ساعات
فيديو: كتائب القسام توقع آليات العدو في حقل عبوات معد مسبقًا غرب جباليا
فيديو: كتائب القسام توقع آليات العدو في حقل عبوات معد مسبقًا غرب جباليا
فلسطين منذ 12 ساعة
العدوان على غزة: استشهاد ٤٥ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة
العدوان على غزة: استشهاد ٤٥ فلسطينيًا خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
حماس: تفجير الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة في غزة جريمة حرب
حماس: تفجير الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة في غزة جريمة حرب
فلسطين منذ 56 دقيقة
هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن الوطن دفاعًا قويًّا ومدمرًا للأعداء 
هيئة الأركان الإيرانية: سندافع عن الوطن دفاعًا قويًّا ومدمرًا للأعداء 
إيران منذ ساعة
المشاط: رسالة العدوان على قطر واضحة للجميع.. والدور ينتظر زعماء الدول العربية
المشاط: رسالة العدوان على قطر واضحة للجميع.. والدور ينتظر زعماء الدول العربية
عربي ودولي منذ ساعة
الوزير المرتضى لـ
الوزير المرتضى لـ"العهد": استعادة رواية "إسرائيلية" حول قلعة بعلبك لا يخدم إلا العدو
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة