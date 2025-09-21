اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025 بالتطورات الأخيرة في المنطقة والعالم، ولا سيما القرار بإعادة فرض العقوبات على إيران، إضافةً إلى ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، والذي اعتبرته هذه الصحف انعكاسًا لمناخ إقليمي جديد يتّجه نحو التقارب بين دول المنطقة.

إجماع وطني على المقاومة

كتبت صحيفة "رسالت" أنّه "قبل 45 عامًا، وبينما كان الناس يعيشون حياتهم الطبيعية، وبينما كانت الحكومة المؤقتة تفكر في إعادة طائرات إف - 16 المتقدمة إلى الولايات المتحدة وتقليص مدة الخدمة العسكرية من 24 إلى 18 شهرًا، هاجم نظام صدام إيران الإسلامية برًا وجوًا وبحرًا، واستولى على أراضٍ واسعة في الغرب والجنوب".

وقالت الصحيفة إنّ "الحدث التاريخي أثبت أنه حتّى لو لم تكن إيران في حالة حرب مع أميركا، فإن أميركا وحلفاءها في حالة حرب معها، وإنهم يستهدفونها عبر وكلائهم بذريعة أو بأخرى". وأضافت أنّ "الإمام الخميني (قده) والأمة وقفوا بوجه العدوان الغاشم، ففشل العدوّ في تحقيق أهدافه، وتلقى أقصى عقوبة ممكنة، في ما راكمت إيران خلال 8 سنوات من المقاومة الشرسة خبرات عميقة في بناء أمنها القومي وقوتها العسكرية".

وأوضحت "رسالت" أنّ "مقاومة الحرب انطلقت من الأمة الإيرانية نفسها نتيجة إجماع وطني راسخ، إذ رأت أنها مظلومة ومعتدى عليها، ولم تجد سبيلًا سوى القتال"، مشيرةً إلى أنّ "هذه المقاومة أدت إلى سقوط إحدى القوتين العالميتين وتعطيل إستراتيجيات واشنطن في المنطقة".

وختمت الصحيفة بالتأكيد أنّ "الوضع الراهن يكرّر مشهد الأمس، مع فارق وحيد: أنّ العدوّ لم يعد صدام بل الكيان الصهيوني وأميركا"، لافتةً إلى أنّ "استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر تنامي مستوى الإجماع الوطني على الصمود، في ما تعمل القوات المسلحة على سد كلّ ثغرة دفاعية وهجومية استعدادًا لأي عدوان جديد".

نزع السلاح أبعد من أي وقت مضى

من جهتها، قالت صحيفة "وطن أمروز" إنّ "الشرق الأوسط، الذي كان ساحةً للتوترات والصراعات منذ عقود، يشهد مؤشرات على تحول دبلوماسي مهم يتمثل في تقارب المملكة العربية السعودية مع حزب الله، الأمر الذي قد يمهد لتقارب سعودي - إيراني أوسع".

ورأت الصحيفة أنّ "هذا التحول ليس وليد الصدفة، بل نتيجة حسابات استراتيجية وتهديدات مشتركة وجهود دبلوماسية مستهدفة، تقود إلى إعادة تعريف موازين القوى الإقليمية"، مؤكدةً أنّ "العدو المشترك، أي "إسرائيل"، أجبر أطرافًا متباعدة على إعادة توجيه إستراتيجياتها".

وأشارت "وطن أمروز" إلى أنّ "رحلات علي لاريجاني، مستشار القائد وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، لعبت دورًا محوريًا في هذا التقارب، سواء عبر زيارته للبنان أو عبر لقاءاته في الرياض مع ولي العهد ووزير الخارجية". وأضافت الصحيفة أنّ "النتائج ظهرت بوضوح في خطاب الشيخ نعيم قاسم، الذي دعا إلى فتح صفحة جديدة مع السعودية على قاعدة مواجهة إسرائيل".

وختمت الصحيفة بالتأكيد أنّ "الغارة الجوية "الإسرائيلية" على قطر، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة من كبار أعضاء حماس وضابط أمني قطري، شكّلت رسالة إلى المنطقة بأسرها، وجعلت خيار الوحدة في مواجهة العدوّ أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

تأمل قانوني حول "سناب باك"

أما صحيفة "إيران" فقد تناولت من زاوية قانونية ملف إعادة العقوبات، مشيرةً إلى أنّ "النقطة الأساسية في قرار مجلس الأمن الأخير تكمن في شرطين: عدم اتّخاذ قرار بشأن استمرار تعليق العقوبات على إيران، وعدم صدور أي قرار خلال 30 يومًا من تقديم الشكوى الأوروبية، ما يعني أن عملية "سناب باك" ما زالت في مرحلة التنفيذ ولم تصل إلى التطبيق الكامل".

وقالت الصحيفة إنّ "تقديم الترويكا الأوروبية شكوى إلى مجلس الأمن فتح مهلة الثلاثين يومًا، والقرار الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة غطّى الشرط الأول لكنّه لم يغطِّ الشرط الثاني"، مضيفةً أنّ "ذلك يبقي أمام الدبلوماسية الإيرانية نافذة زمنية قصيرة حتّى 26 تشرين الأول/أكتوبر، وهو التاريخ الحاسم لتفعيل العقوبات أو تجميدها".

وختمت "إيران" بالقول إنّ "الفقرة 11 من القرار 2231 تتيح لمجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يواصل تعليق العقوبات، لكن غياب مشروع كهذا يعيد العقوبات تلقائيًا، وهو ما يجعل الأسبوع المقبل حاسمًا رغم ضآلة فرص التغيير".

