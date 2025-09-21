خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

فلسطين

"47 رون أراد".. القسام تنشر صورة "وداعية" لأسرى العدو

2025-09-21 09:24
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام صورة اعتبرت أنَّها "وداعية" للأسرى الصهاينة لديها، في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال "الإسرائيلي" على مدينة غزة.

وضمت الصورة التي نشرتها كتائب القسام صور 47 أسير "إسرائيلي"، متوعدة بأن يكون مصيرهم مماثلًا لما لقيه الأسير "الإسرائيلي" رون أراد الذي وقع أسيرًا في لبنان عام 1986 ولم تتمكن "إسرائيل" من استعادة رفاته حتى اليوم.

وعلقت الكتائب على الصورة: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير، صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

وبعض مضيّ قُرابة عامين على العداون الصهيوني على القطاع، لا يزال العدو عاجزًا عن استعادة أسراه رغم ما ارتكبه من مجازر وجرائم، ولم يُطلق سراح أسراه إلا باتفاقيات جرى خلالها وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى.

الكيان الصهيوني الأسرى كتائب القسام قطاع غزة
