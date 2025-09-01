خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف

لبنان

حزب الله يُشيّع الشهيدن قصيباني ورمضان
لبنان

حزب الله يُشيّع الشهيدن قصيباني ورمضان

2025-09-21 12:07
21

شيع حزب الله وأهالي بلدتي جديدة أنصار وهونين، الشهيد عمّار هايل قصيباني بموكب مهيب.

وأقيمت مراسم تكريمية تخللها قسم عهد ووفاء أكدَّ فيها رفاق الدرب الاستمرار على النهج المقاوم الذي خطّه الشهداء بدمائهم الطاهرة.

بعدها جاب موكب التشييع شوارع البلدة وسط حشود غفيرة من الأهالي الذين هتفوا للنهج المقاوم ورفعوا الرايات وصولًا الى جبانة البلدة حيثُ وُرِيَ الشهيد في الثرى.

وفي بلدة النميرية، شيّع حزب الله الشهيد حسين حسان رمضان، وتقدّم الموكب المهيب الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات وصور الشهداء، فيما رفعت الشعارات التي تؤكد المضي قدمًا على خط المقاومة.

وقد شاركت شخصيات وفعاليات وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة في مراسم وداع الشهيد وأقيم القسم والعهد من رفاقه الذين أكدوا أنّ دماءه لن تذهب هدرًا، وبعدها جاب النعش شوارع البلدة وصولاً إلى جبانة البلدة حيث وُرِي الشهيد في الثرى.

 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف
لبنان منذ 5 دقائق
حزب الله يُشيّع الشهيدن قصيباني ورمضان
حزب الله يُشيّع الشهيدن قصيباني ورمضان
لبنان منذ 11 دقيقة
الشيخ الخطيب: المعركة مع
الشيخ الخطيب: المعركة مع "إسرائيل" حضارية شاملة.. ولبنان لن يهزم طالما المقاومة قائمة
لبنان منذ 27 دقيقة
النائب صلح: ادعاءات زهرا تحريض سافر على قلعة بعلبك وأهلها وتستوجب الملاحقة القضائية
النائب صلح: ادعاءات زهرا تحريض سافر على قلعة بعلبك وأهلها وتستوجب الملاحقة القضائية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
حزب الله يُشيّع الشهيدن قصيباني ورمضان
حزب الله يُشيّع الشهيدن قصيباني ورمضان
لبنان منذ 11 دقيقة
العقوبات على إيران والتقارب الإقليمي محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
العقوبات على إيران والتقارب الإقليمي محطّ اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
النمر: أمام الدول العربية والإسلامية اليوم فرصة لإعادة النظر في تحالفاتها
النمر: أمام الدول العربية والإسلامية اليوم فرصة لإعادة النظر في تحالفاتها
لبنان منذ 16 ساعة
مراسم تكريمية للقائد الحاج إبراهيم عقيل أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب (ع)
مراسم تكريمية للقائد الحاج إبراهيم عقيل أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب (ع)
لبنان منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة