شيع حزب الله وأهالي بلدتي جديدة أنصار وهونين، الشهيد عمّار هايل قصيباني بموكب مهيب.

وأقيمت مراسم تكريمية تخللها قسم عهد ووفاء أكدَّ فيها رفاق الدرب الاستمرار على النهج المقاوم الذي خطّه الشهداء بدمائهم الطاهرة.

بعدها جاب موكب التشييع شوارع البلدة وسط حشود غفيرة من الأهالي الذين هتفوا للنهج المقاوم ورفعوا الرايات وصولًا الى جبانة البلدة حيثُ وُرِيَ الشهيد في الثرى.

وفي بلدة النميرية، شيّع حزب الله الشهيد حسين حسان رمضان، وتقدّم الموكب المهيب الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات وصور الشهداء، فيما رفعت الشعارات التي تؤكد المضي قدمًا على خط المقاومة.

وقد شاركت شخصيات وفعاليات وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة في مراسم وداع الشهيد وأقيم القسم والعهد من رفاقه الذين أكدوا أنّ دماءه لن تذهب هدرًا، وبعدها جاب النعش شوارع البلدة وصولاً إلى جبانة البلدة حيث وُرِي الشهيد في الثرى.

الكلمات المفتاحية