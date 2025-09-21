خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
العدو يرتكب مجازر جديدة في غزة
العدو يرتكب مجازر جديدة في غزة

2025-09-21 13:47
في اليوم الـ716 من استئناف العدوان على غزة، واصل جيش العدو "الإسرائيلي" قصف مناطق في القطاع، ما خلّف شهداء وجرحى ومفقودين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 107 فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 90 في مدينة غزة. كما واصل الجيش "الإسرائيلي" تفجير عربات مفخخة في منازل السكان.

واستشهد 28 فلسطينيًا، جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في غارات استهدفت منازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكد الدفاع المدني وجود عدد من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض جراء القصف.

كما استشهد الحكيم أشرف محمد أبو محسن وزوجته وطفله جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزله في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت شقة قرب مفترق الشعبية في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد 7 فلسطينيين في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة، فيما استشهد 11 آخرون في غارات على خان يونس جنوبي القطاع خلال الفترة نفسها.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 65283 شهيدًا و166575 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبلغت حصيلة الشهداء منذ 18 آذار/مارس 12724، و54,534 من المصابين.

بينما ارتفعت حصيلة "شهداء لقمة العيش" إلى 2518 شهيدًا وأكثر من 18449 مصابًا.

كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدًا، من بينهم 147 طفلًا.

