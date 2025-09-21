أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنَّه اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، ويقف كالجبل حتى آخر نَفَسٍ دفاعًا عن الأمن والمصالح الوطنية، وعن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي بيان بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، قال: "مع حلول أسبوع الدفاع المقدس كل عام، تتجدد في الأذهان ذكرى الرجال والنساء الشجعان الذين وقفوا في وجه عدوان العدو البعثي، معتمدين على الإيمان والوحدة، في ظل التدابير الحكيمة لمؤسس الثورة الإسلامية العظيم، فحافظوا على استقلال البلاد ووحدة أراضيها والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية".

وأضاف البيان: "في الملحمة التاريخية للدفاع المقدس، التي استمرت ثمانية أعوام، لعب جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورًا مؤثرًا وحاسمًا، إذ تغلب بسرعة، وفي ظل ظروف صعبة، على المؤامرات المضادة للثورة والجماعات الانفصالية، وسارع إلى ساحة المعركة في الساعات الأولى من الغزو، مانعًا استمرار عدوان العدو كحاجز ضخم".

وذكر الجيش في بيانه أنَّ شجاعة الجيش إلى جانب رفاقه في حرس الثورة الإسلامية، وقيادات الأمن والتعبئة الشعبية، في الدفاع البطولي عن حدود إيران الإسلامية، سواء خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، أو في العمليات الإنسانية، أو خلال جائحة كورونا، أو في الحرب المفروضة لمدة 12 يومًا، تُظهر الطبيعة الإسلامية والثورية والشعبية للجيش.

كما أكَّد أنَّ نضالات الجيش الملحمية وإنجازاته لم تكن لتتحقق إلا بفضل ارتباطه العميق بالشعب، وتحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وشدَّد الجيش الإيراني على أنَّ إيران ستبقى صامدة كالجبل حتى آخر نَفَس، في الدفاع عن الأمن والمصالح الوطنية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وستظل ثابتة في خدمتها وتضحياتها من أجل قضية الإسلام والوطن الإسلامي والأمة الإيرانية الغيورة.

الكلمات المفتاحية