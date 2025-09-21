أعلن نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لشؤون الغذاء والدواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن إقامة المعرض الدولي العاشر للأدوية والصناعات ذات الصلة "إيران فارما" في مصلى الإمام الخميني، بمشاركة 743 شركة دواء من 28 دولة.

وفي مؤتمر صحافي حول المعرض الدولي العاشر للأدوية والصناعات ذات الصلة "إيران فارما"، اليوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، قال مهدي بيرصالحي: "واصل معرض إيران فارما مسيرته رغم التحديات، بما في ذلك جائحة كورونا وتزامن بعض الأحداث الداخلية، وها هو يبلغ نسخته العاشرة."

وأضاف: "هذا العام، ونظرًا للظروف الدولية التي تواجهها البلاد، قد يكون الحضور المباشر للشركات الأجنبية أقل، غير أن مشاركتها عبر وكلاء محليين شهدت زيادة واضحة."

وتابع بيرصالحي موضحًا: "يشارك في المعرض هذا العام 743 شركة من 28 دولة، ويقام تحت شعار: الاستدامة والمرونة والابتكار في سلسلة التوريد."

وأشار إلى أن حضور هذا العدد الكبير من الشركات يُظهر نمو القطاع وقدرته على تحسين الجودة، لافتًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء سعت للتواصل مع عدد من السفراء، وقد تلقّت حتى الآن طلبات من سبعة سفراء ووزراء صناعة لحضور المعرض.

ويُقام المعرض الدولي العاشر للأدوية والصناعات ذات الصلة (إيران فارما) خلال الفترة من 24 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2025، في مصلى طهران.

