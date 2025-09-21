خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله يكرم حفظة نادي سيد الشهداء القرآني في حارة صيدا
حزب الله يكرم حفظة نادي سيد الشهداء القرآني في حارة صيدا

2025-09-21 15:25
أقام نادي سيد الشهداء (ع) القرآني في حارة صيدا، نشاطًا تكريميًّا بحضور المسؤول الثقافي لحزب الله في قطاع صيدا السيد حسن جمول، ومسؤول شعبة حارة صيدا حسين صالح، الطلاب والطالبات، وحشد من الأهالي، وذلك بعد مرور عامٍ ونيّف على انطلاقة النادي.

وتخلل الحفل فقرات من تقديم الطلاب والطالبات أبدعوا خلالها بتقديم السور المحفوظة من جزء عم والجزء الأول بأسلوب حواري قصصي وقراءة فردية و جماعية للسور القرآنية. كما أطلت فرقة "تراتيل النور" لتقدم فقرة قراءة قرآنية جماعية.

وتكريمًا لجهود الطلاب والمدرسات ومدراء ومديرات الصفوف والنادي، تم تكريمهم بهدايا تذكارية.

 

