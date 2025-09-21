خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

الجيش الأفغاني ردًا على ترامب: تسليم قاعدة باغرام
عربي ودولي

الجيش الأفغاني ردًا على ترامب: تسليم قاعدة باغرام "مستحيل" ولا نخشى أي متغطرس

2025-09-21 15:45
34

نفى رئيس هيئة أركان الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، وجود أي مفاوضات بشأن تسليم قاعدة باغرام الجوية إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن تسليم أي جزء من أراضي البلاد "مستحيل"، وذلك ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعرب عن رغبته في القاعدة.

وقال فطرت، في اجتماع عُقد في كابل، إنه يطمئن المواطنين الأفغان بأن التفاهم أو التنازل عن أي شبر من البلاد غير ممكن على الإطلاق و"لن يحدث أبدًا".

وشدد فطرت على أنهم لا يخشون أي "متغطرس أو مستبد"، موضحًا أن الأفغان أثبتوا ذلك "خلال 20 عامًا من الجهاد" ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

من جهتها، دعت الحكومة الأفغانية الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها وفق اتفاق الدوحة بعدم استخدام القوة أو التهديد ضد استقلال أفغانستان.

وأكدت أنها أوضحت للجانب الأميركي خلال المفاوضات الثنائية أن استقلال أفغانستان وسلامة أراضيها يحظيان بأهمية قصوى لديها. وأشارت إلى أن سياسة البلاد الخارجية متوازنة وتسعى لإقامة علاقات إيجابية مع كل الدول على أساس المصالح المشتركة.

وتأتي هذه المواقف الأفغانية عقب تهديد أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، بأن "أمورًا سيئة" ستحدث إذا لم تسلم أفغانستان القاعدة للولايات المتحدة.

وقال ترامب "نتحدث الآن نتحدث مع أفغانستان. نريد استعادة القاعدة وبأسرع ما يمكن، فورا. وإذا لم يفعلوا (طالبان) ذلك، فسترون ما سأقوم به".

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة باغرام الجوية كانت إحدى كبرى القواعد العسكرية الأميركية خلال 20 عامًا من وجودها في أفغانستان، لكنها وقعت بيد طالبان بعد انسحاب القوات الأميركية في آب 2021. وادعى ترامب سابقًا أن القاعدة باتت الآن "تحت سيطرة الصين".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب أفغانستان
