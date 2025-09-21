أكّد رئيس بلدية بعلبك، أحمد الطفيلي، أنّ تصريح النائب السابق عن "القوات اللبنانية" أنطوان زهرا حول "تخزين أسلحة في قلعة بعلبك" هو "محض افتراء"، مشدّدًا على أنّه "لا يوجد في القلعة سوى الموظّفين وعمّال وموظّفي البلدية".

وأوضح الطفيلي، في مؤتمر صحافي عقده في مركز البلدية في مدينة بعلبك، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، أنّ "تصريح زهرا هو مجرّد كذب وافتراء، وهذا الكلام مردود إلى صاحبه، ولا يوجد مكان في القلعة لا يمكن الدخول إليه، فكلّ الأماكن مفتوحة أمام الجميع من الزوار والسياح والموظّفين والعمّال، وما من مكان يُمنَع الدخول إليه لأيّ سائح أو زائر أجنبي أو عربي".

وتابع قائلًا: "أقَمْنا خلال الصيف 4 مهرجان دولية استمرّت لأشهر من التحضيرات ضمن الهياكل، بالإضافة إلى 21 حفلة خاصة ضمن المهرجانات، وهذا أكبر دليل على أنّه لا يوجد شيء".

وفي ما استغرب الطفيلي "هكذا افتراء يصدر عن نائب سابق كان ممثِّلًا عن الأمة"، بيّن أنّ كلام زهرا "يُعاقِب عليه القانون بجرم تحريض العدو لقصف هياكل بعلبك العالمية"، مذكّرًا بأنّ "قلعة بعلبك هي إرث حضاري".

كما أشار إلى أنّ "ما صدر عن النائب زهرا جرم خياني ودسائس للعدو ومضمونه الخيانة بجرم المادة 274".

وأعلن الطفيلي عن أنّه سيتقدّم، باسم بلدية بعلبك وأهالي المدينة، بدعوى بحق زهرا بجرم المادة 275 عقوبات

