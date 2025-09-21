اعترفت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، رسميًا بدولة فلسطين، فيما ستتخذ البرتغال الخطوة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقطع فيديو: "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين"، مضيفًا: "اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

بدوره، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، إلى أنّ "الحكومة "الإسرائيلية" الحالية تعمل بشكل منهجي لمنع قيام دولة فلسطينية".

ويشار إلى أن 9 دول أكدت رسميًا أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي: فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وسان مارينو. أمّا البرتغال فاختارت أن تعجّل موعد اعترافها لتعلن قرارها يوم 21 أيلول/سبتمبر الجاري.

وبانتهاء جلسة الجمعية العامة، ستحظى دولة فلسطين، باعتراف 147 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

ومع وعد بريطانيا وفرنسا بالاعتراف ستحظى فلسطين قريبًا بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ عام 1988.

