ارتكب العدو الصهيوني مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، راح ضحيتها 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة شخصَين بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العامة.

وفي التفاصيل، أفادت قناة "المنار" بأن الطيران المسيّر الصهيوني شن غارة على مدينة بنت جبيل طالت دراجة نارية وسيارة.

ويأتي هذا الاعتداء ليُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الصهيونية اليومية على لبنان وسيادته وشعبه.

هذا، وأعلنت المدرسة الإنجيلية اللبنانية في صور، إقفال أبوابها يوم غد الاثنين 22 أيلول/سبتمبر 2025، "حدادًا على أرواح تلاميذنا ووالدهم الشهيد شادي شرارة الذين ارتقوا إلى سماء المجد، في المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاشم في بنت جبيل، والذي لا يميز بين حياة بريئة وأطماع ظالمة، هذا العدو الذي طالما استباح الارض والانسان، ها هو يستبيح من جديد أطفالًا بعمر الورود".

وقالت في بيان النعي: "نودّع بقلوب حزينة أحبّاءنا الذين رحلوا تاركين فينا جرحًا عميقًا. وكم هو موجِع أن نخسر في لحظةٍ واحدةٍ فلذات القلوب وزهور العمر. هذا هو نصيب المواطن الجنوبي أن يستشهد واقفًا، متحدّيًا، صامدًا في وجه الظلم".

الكلمات المفتاحية