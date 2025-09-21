خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الرئيس عون من نيويورك بعد مجزرة العدو في بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا

لبنان

5 شهداء بينهم 3 أطفال.. العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل
لبنان

5 شهداء بينهم 3 أطفال.. العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل

2025-09-21 17:51
114

ارتكب العدو الصهيوني مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، راح ضحيتها 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة شخصَين بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العامة.

وفي التفاصيل، أفادت قناة "المنار" بأن الطيران المسيّر الصهيوني شن غارة على مدينة بنت جبيل طالت دراجة نارية وسيارة.

ويأتي هذا الاعتداء ليُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الصهيونية اليومية على لبنان وسيادته وشعبه.

هذا، وأعلنت المدرسة الإنجيلية اللبنانية في صور، إقفال أبوابها يوم غد الاثنين 22 أيلول/سبتمبر 2025، "حدادًا على أرواح تلاميذنا ووالدهم الشهيد شادي شرارة الذين ارتقوا إلى سماء المجد، في المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاشم في بنت جبيل، والذي لا يميز بين حياة بريئة وأطماع ظالمة، هذا العدو الذي طالما استباح الارض والانسان، ها هو يستبيح من جديد أطفالًا بعمر الورود".

وقالت في بيان النعي: "نودّع بقلوب حزينة أحبّاءنا الذين رحلوا تاركين فينا جرحًا عميقًا. وكم هو موجِع أن نخسر في لحظةٍ واحدةٍ فلذات القلوب وزهور العمر. هذا هو نصيب المواطن الجنوبي أن يستشهد واقفًا، متحدّيًا، صامدًا في وجه الظلم".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني بنت جبيل
إقرأ المزيد
المزيد
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 18 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 18 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة