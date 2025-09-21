خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس عون من نيويورك بعد مجزرة العدو في بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
لبنان

الرئيس عون من نيويورك بعد مجزرة العدو في بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا

2025-09-21 18:30

2025-09-21 18:30
ندد رئيس الجمهورية جوزاف عون، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، بالمجزرة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني بحق المدنيين في مدينة بنت جبيل، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على لبنان.

وقال الرئيس عون: "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي "إسرائيل" تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال". 

وأضاف: "من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور. فلا سلام فوق دماء أطفالنا".

 

مشاركة