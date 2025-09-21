أكّد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنّ "كل جهد الأعداء منصبٌّ على التخلُّص من جبهة اليمن لأنّهم يريدون التفرّد بالشعب الفلسطيني لحسم الموقف معه".

وأضاف السيد الحوثي، في كلمة له الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر، أنّ "الأعداء يعلنون باستمرار أنّ ما يريدونه هو تغيير الشرق الأوسط، وهي كلمة واضحة وعنوان واضح يشمل هذه المنطقة بكلها"، مشيرًا إلى أنّ "المؤامرات "الإسرائيلية" ليست تغييرًا في غزة بل أطماعه تمتد للثروات الكبرى في دول الخليج".

وشدّد على أنّ "الاعتداء على قطر درس لكل بلدان الأمة وفي المقدّمة دول الخليج لأنّه لم يراعِ كل الاعتبارات التي يركنون إليها، ويرون أنّها تشكّل حماية لهم".

وأشار إلى أنّ "بعض الدول العربية تتبنّى بالصراحة مسألة نزع سلاح المجاهدين في غزة ولبنان وتتبنّى العناوين "الإسرائيلية" نفسها ضد جبهة اليمن".

وجزم السيد الحوثي بأنّه "لو تخلّص العدو "الإسرائيلي" من الجبهات في غزة واليمن ولبنان وإيران والله لاتّجه لاستهداف الآخرين، وهم مهيّئون للهزيمة الكاملة والانهيار التام".

ورأى أنّه "كان على بعض الأنظمة العربية أنْ تستفيد من هذه الجبهات لا أنْ يتآمروا عليها اقتصاديًا واستخباراتيًا وعسكريًا"، مؤكّدًا أنّ "الخطوات الشكلية لهذه الأنظمة مع الشعب الفلسطيني تتزامن مع استمرار تقديم مليارات الدولارات للعدو "الإسرائيلي"".

وأردف قوله: "نحن نؤكّد استعدادنا التام للتنسيق مع كل أبناء أمتنا في إطار التوجّه القرآني في ما يخدم الأمة ويزيدها مِنعةً ضد الخطر "الإسرائيلي" - الصهيوني" الذي "يستهدف الجميع من دون استثناء"، بحسب السيد الحوثي.

وفي حين نبّه إلى أنّ "ما يُقال الآن في سورية أنّ هناك عملًا لإنجاز اتفاق أمني لن يحمي سورية أبدًا"، بيّن أنّ "العدو "الإسرائيلي" لم يحترم الاتفاق مع الدولة اللبنانية واعتداءاته مكثّفة على لبنان مع أنّها اتفاقات كان عليها ضمانة أميركية".

وتابع قائلًا: "العدو "الإسرائيلي" لا يحترم أيّ اتفاقات أبدًا وسيستمر في توغّلاته في تعزيز سيطرته على جنوب سورية. العدو "الإسرائيلي" سيستمر في "ممر داود" بهدف الوصول إلى نهر الفرات".

وبينما حذّر من أنّ "للعدو أطماع في مقدّسات الأمة وخطورته على المسجد الأقصى تمتد إلى مكة والمدينة"، لفت الانتباه إلى أنّ "النظام السعودي لا يزال مستمرًا في احتلال مساحة واسعة من اليمن وفي حرمان الشعب من ثرواته".

وتحدّث السيد الحوثي عن ثورة 21 سبتمبر، معتبرًا أنّها "إنجاز عظيم وفريد انطلقت من إرادة شعبية يمنية خالصة ليس هناك أي دور خارجي فيها".

وأضاف: "هي ثورة تَحرَّر فيها شعبنا وبلدنا من السيطرة والوصاية الخارجية المعلَنة. شعبنا اتّجه لصنع إنجاز ثورة 21 سبتمبر وانتصر على القوى الخارجية والتي على رأسها أميرك".

وإذ اعتبر أنّ "أدوات أميركا و"إسرائيل" لا تمتلك مشروعًا حقيقيًا في اليمن لخدمة البلاد"، شدّد على أنّ "كل عمل أدوات أميركا و"إسرائيل" وبتمويل من دول خليجية وإشراف أميركي وهندسة "إسرائيلية" يتجه في الاتجاه السيء جدًا المباين لقيم الإسلام".

وقال: "أدوات الأميركي والصهيوني يشتغلون على تمزيق نسيج شعبنا الاجتماعي وتقطيع الأواصر والروابط، ويكفي أنّ هذه الأدوات انكشفوا واثبتوا أنّهم مفلسون من أيّ مشروع صحيح يدعو للأخوة وللتعاون"، منبّهًا أنّ "دعوة أدوات الأميركي و"الإسرائيلي" والأدوات الإقليمية هي دعوة للفرقة والفتنة والكراهية والبغضاء، وقد رصدنا لها أنشطة ذات طابع استخباراتي لإثارة الفتن بين هذه القبيلة وتلك لإثارة النزاعات والصراعات والمشاكل".

وواصل قائلًا: "عندما يمتلك شعبنا حريته واستقلاله وكرامته الإنسانية ويحافظ على هويته الإيمانية فهو يستطيع أنْ يبني عليها حضارةً إنسانية. الوضع ما قبل تحقيق إنجاز ثورة 21 سبتمبر كان كارثيًا والوصاية الأميركية كانت تذهب بالبلد نحو انهيار شامل. العدو "الإسرائيلي" عبر عن إنجاز الشعب اليمني في ثورة 21 سبتمبر بأنه أخطر شيء في المنطقة".

وأضاف: "مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء برغم الظروف الصعبة والإرث الرهيب على مدى عقود من الزمن نُهِبت فيه ثروات هذا البلد. شعبنا ثابتٌ في مواقفه العظيمة، ثابتٌ في نصرته للشعب الفلسطيني، في مواجهة مشروع المخطط الصهيوني الذي هو لاستباحة الأمة".

ولفت قائد أنصار الله الانتباه إلى أنّ "العدو "الإسرائيلي" يدرك أنّ الشعب اليمني لن يسكت وسيكون له دور على مستوى الأمة"، مشيرًا إلى أنّ "أذرع الصهيونية الثلاث، أميركا وبريطانيا و"إسرائيل"، كان لها دور أساس في الهندسة للعدوان على اليمن والإشراف عليه والمشاركة فيه".

الكلمات المفتاحية