أدان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، المجزرة التي ارتكبها الطيران المُسيَّر الصهيوني في مدينة بنت جبيل، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء، من بينهم أطفال.

وقال الرئيس بري: "خمسة شهداء، أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة، سُفكت دماؤهم بدمٍ بارد في مدينة بنت جبيل، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب إجتماعها في الناقورة، بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس".

وأضاف: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم من كان مجتمعًا في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة".

وتابع رئيس المجلس النيابي: "نسأل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تُمثّل خطرًا وجوديًا على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين؟".

وختم الرئيس بري بالقول: "الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".

