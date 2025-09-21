خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار

لبنان

الرئيس بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء هؤلاء اللبنانيين برسم من كان مجتمعًا في الناقورة
لبنان

الرئيس بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء هؤلاء اللبنانيين برسم من كان مجتمعًا في الناقورة

2025-09-21 19:01
55

أدان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، المجزرة التي ارتكبها الطيران المُسيَّر الصهيوني في مدينة بنت جبيل، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء، من بينهم أطفال.

وقال الرئيس بري: "خمسة شهداء، أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة، سُفكت دماؤهم بدمٍ بارد في مدينة بنت جبيل، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب إجتماعها في الناقورة، بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس".

وأضاف: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم من كان مجتمعًا في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة".

وتابع رئيس المجلس النيابي: "نسأل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تُمثّل خطرًا وجوديًا على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين؟".

وختم الرئيس بري بالقول: "الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني نبيه بري
إقرأ المزيد
المزيد
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
النائب الموسوي: المقاومة أثبتت أنها الخيار الأصدق إلى جانب الناس
النائب الموسوي: المقاومة أثبتت أنها الخيار الأصدق إلى جانب الناس
لبنان منذ ساعة
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
النجمة يستهل مشواره في الدوري اللبناني بفوز على الأنصار
رياضة منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة