استهل نادي النجمة، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، مشواره في الدوري اللبناني لكرة القدم، بفوز على غريمه التقليدي نادي الأنصار حامل اللقب الموسم الماضي، وذلك بنتيجة 2-1.

وكانت قد أجريت المباراة بين الفريقين بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في ختام المرحلة الاولى.

وسجل للنجمة علي الفضل وعلي قصاص في الدقيقتين 12 و77. وللأنصار هشام خلف الله في الدقيقة 39.

تعادل بين التضامن صور والصفاء

وعلى ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، تعادل التضامن صور والصفاء 1-1.

سجل للصفاء قاسم حايك (82)، وعادل للتضامن إيشاكا ديارا (84).

