خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي النائب الموسوي: المقاومة أثبتت أنها الخيار الأصدق إلى جانب الناس

لبنان

النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
لبنان

النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة

2025-09-21 19:25
​​​​​​​عضو كتلة الوفاء للمقاومة: الجريمة الصهيونية في بينت جبيل تؤكد تحوّل "لجنة مراقبة وقف النار" لشاهد زور
45

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أنّ "العدو "الإسرائيلي" ارتكب جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال في بنت جبيل، ليُضيف إلى سجلّه مزيدًا من الجرائم التي تقع تحت نظر "لجنة مراقبة وقف النار"، التي تحوّلت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار". 

وشدّد النائب فضل الله، في بيان، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، على أنّ "اللجنة التي لم تشكّل أيّ ضمانة للبنان، بينما الدولة اللبنانية تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأيّ خطوة عملية". 

وقال: "لعل صرخة الجنوبيين المحقّة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحرّكوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرّة أخرى أنّ اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفّر لهم الأمن والاستقرار". 

وجدّد تأكيده أنّ "كل هذه الاعتداءات وأعمال القتل التي يمارسها العدو لن تدفع شعبنا إلى التخلّي عن أرضه وحقوقه، وتزيد أهل الجنوب تمسّكًا بخيار المقاومة لأنّه الخيار الذي حرّر الأرض وحمى شعبها".

وارتكب العدو الصهيوني مجزرة بحق مدنيين في مدينة بنت جبيل، الأحد، حيث شنّت طائرات مُسيَّرة صهيونية غارة على المدينة طالت دراجة نارية وسيارة، ممّا أدّى إلى استشهاد 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة شخصَين بجراح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

ويأتي هذا الاعتداء ليُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الصهيونية اليومية على لبنان التي تخرق سيادته وتستهدف مواطنيه.

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية بنت جبيل حسن فضل الله الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
رابطة معلمي الأساسي: لإقفال المدارس الرسمية غدًا حدادًا على أرواح التلامذة ببنت حبيل
لبنان منذ 19 دقيقة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
مراسم تحية عسكرية للقائد الشهيد الحاج إبراهيم عقيل بالمتحف العسكري في بعلبك
لبنان منذ ساعة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ 22 دقيقة
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
وزير العمل: مجزرة بنت جبيل البشعة تأتي ضمن مخطَّط لن ينجح بتفريغ قرى الجنوب من سكانها
لبنان منذ ساعة
النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
النائب فضل الله بعد مجزرة بنت جبيل: اعتداءات العدو تزيد أهل الجنوب تمسّكًا بالمقاومة
لبنان منذ ساعتين
5 شهداء بينهم 3 أطفال.. العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل
5 شهداء بينهم 3 أطفال.. العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بنت جبيل
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة