أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أنّ "العدو "الإسرائيلي" ارتكب جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال في بنت جبيل، ليُضيف إلى سجلّه مزيدًا من الجرائم التي تقع تحت نظر "لجنة مراقبة وقف النار"، التي تحوّلت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار".

وشدّد النائب فضل الله، في بيان، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، على أنّ "اللجنة التي لم تشكّل أيّ ضمانة للبنان، بينما الدولة اللبنانية تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأيّ خطوة عملية".

وقال: "لعل صرخة الجنوبيين المحقّة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحرّكوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرّة أخرى أنّ اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفّر لهم الأمن والاستقرار".

وجدّد تأكيده أنّ "كل هذه الاعتداءات وأعمال القتل التي يمارسها العدو لن تدفع شعبنا إلى التخلّي عن أرضه وحقوقه، وتزيد أهل الجنوب تمسّكًا بخيار المقاومة لأنّه الخيار الذي حرّر الأرض وحمى شعبها".

وارتكب العدو الصهيوني مجزرة بحق مدنيين في مدينة بنت جبيل، الأحد، حيث شنّت طائرات مُسيَّرة صهيونية غارة على المدينة طالت دراجة نارية وسيارة، ممّا أدّى إلى استشهاد 5 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة شخصَين بجراح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

ويأتي هذا الاعتداء ليُضاف إلى سلسلة الاعتداءات الصهيونية اليومية على لبنان التي تخرق سيادته وتستهدف مواطنيه.

