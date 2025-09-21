أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، إلى أنّ "الدولة التي تتخلى عن واجبها في حماية الناس تفقد معنى احتكارها للقوة، وعندها تصبح المقاومة ضرورة وطنية وشرعية شعبية للدفاع عن الأرض والإنسان".

كلام الموسوي جاء خلال إحياء حزب الله وعائلة الشهيد المجاهد حسن محمد المصري (بلال) الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده على طريق القدس، باحتفال تأبيني أقيم في حسينية الشهداء في بلدة حورتعلا، بمشاركة مسؤول إعلام منطقة البقاع مالك ياغي، فعاليات اجتماعية وحزبية، وحشد من أبناء البلدة والجوار ورفاق الشهيد.

واستُهل الحفل بتلاوة قرآنية وعرض ريبورتاج توثيقي عن حياة الشهيد ومسيرته الجهادية. وألقى شقيق الشهيد كلمة باسم العائلة أكد فيها الاستمرار على نهج المقاومة، فيما كانت الكلمة السياسية للنائب الدكتور إبراهيم الموسوي، الذي شدّد على أن دماء الشهداء هي التي تصون عزّة لبنان وتمنحه المناعة في مواجهة التحديات.

وقال الموسوي: "نحن نتابع هذا الإرث العظيم من دماء الشهداء، الذي بدأ مع القادة المؤسسين للمقاومة، وعلى رأسهم السيد عباس الموسوي، ويستمر اليوم بدماء الشهداء الأبرار من أبناء هذه الأرض الطاهرة. إنها من أعظم النعم أن يختار الله من بيننا رجالًا يحملون راية التضحية والفداء، فهم مصدر البركة والكرامة، وعلى دربهم سنبقى سائرين".

وتطرق إلى الأوضاع الداخلية، مؤكدًا أنّ "لبنان يعيش ضغوطًا سياسية واقتصادية خانقة، تُمارَس بوضوح على شعبه وقواه الوطنية، لكن المقاومة أثبتت أنها الخيار الأصدق إلى جانب الناس، لا تتراجع ولا تبحث عن بدائل خلفية، بل تواجه التحديات مع جمهورها وشعبها، بروح الوحدة والتضامن".

وأضاف: "نحن اليوم في موقع أسمى وأشرف، موقع التوحيد الحقيقي، حيث يتلاقى الإيمان بالوطن مع الإيمان بالله والدين والمبادئ، لنصون السيادة والكرامة ونمنع أي وصاية أو استبداد.".

وعن التهديدات الصهيونية الأخيرة، قال النائب الموسوي إن "العدو لا يريد سلامًا أو تسويات، بل يعلن صراحة مشروع "إسرائيل الكبرى" الممتد إلى لبنان وسوريا والعراق ومصر"، مؤكدًا أنّ "هذا المشروع يستهدف الهوية والوجود والكرامة".

وختم الموسوي: "إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبون بتحمّل المسؤولية، وبالسمو والأمانة والإيمان، لنكمل هذا الطريق مع الشهداء كما عاهدونا وعاهدناهم. عهدنا لشهيدنا حسن محمد المصري، ولكل الشهداء، أن نبقى أهل العزة والكرامة والانتصار".

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تلاه سماحة السيد حسن الموسوي عن روح الشهيد، في أجواء جسّدت معاني الوفاء والثبات على طريق الشهادة والمقاومة.

